Премьерный показ киноверсии оперы «Золушка» «Геликон-оперы» открыл второй сезон проекта «Театр в кино»

Торжественное открытие нового сезона проекта «Театр в кино» состоялось 6 октября в киноцентре «Октябрь». Премьера прошла с аншлагом. На самом большом экране страны московские зрители первыми увидели киноверсию телеканала «Россия-Культура» оперы «Золушка» Леонида Вайнштейна в постановке театра «Геликон-опера». Благодаря специально подготовленной развлекательной программе зрители погрузились в атмосферу сказки и праздника еще до просмотра. Гости вечера приняли участие в мастер-классе артистки балета Ксении Лисанской, сфотографировались в иммерсивной зоне с каретой и настоящей хрустальной туфелькой, продегустировали мороженое и лимонады под звуки живой классической музыки. Но на этом волшебство не закончилось: зрители более 70 городов России также смогут на полтора часа перенестись в мир Шарля Перро. Прокат киноверсии оперы «Золушка» осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.

Красную дорожку премьеры посетили супруга Леонида Вайнштейна Баяз Везирова, Ольга Зинякова, Любовь Платонова, Илья Ильин, Игорь Крутой, Александр Олешко, Татьяна Миронова, Татьяна Тулубьева, Игорь Нежный, Александр Смышляев, Анастасия Белукова, Дмитрий Янковский, Ольга Спицына, Юлия Горелова, Антон Куренков, Иван и Фёдор Панфиловы, Зара, Дмитрий Бикбаев, Николай Хондзинский, Байгали Серкебаев, Кэти Солвэй, Виктория Чернецова, Анна Калашникова, Марина Мещерякова, Илона Броневицкая, Антон Гетьман, Перукуа, Куликова Елена, Агнесса Осипова и другие.

Масштабные декорации и современные спецэффекты стали зрелищным дополнением спектакля и перенесли зрителей в атмосферу карнавала. Многокамерная съемка и передовые технологии света и звука воссоздали на большом экране волшебный мир детства. Опера «Золушка» с легкой и запоминающейся музыкой Леонида Вайнштейна, ученика Кара Караева – увлекательное путешествие в мир чудес и праздника для всей семьи.

Перед показом с приветственным словом выступил заместитель генерального директора «Геликон-оперы», режиссер спектакля Илья Ильин: «Добрый день, дорогие зрители! Рад представить вам киноверсию оперы «Золушка» от лица всей съемочной группы. Для меня почетно увидеть премьеру вместе с вами в этом зале».

Зрителей также поприветствовала директор Дирекции генерального продюсера телеканала «Россия-Культура» Любовь Платонова: «Рада видеть полный зал гостей и поклонников проекта! Хочу поблагодарить директора-художественного руководителя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана, с которым мы начинали «Театр в кино». И, конечно, все российские театры, принимающие участие в проекте!»

Торжественная часть мероприятия закончилась речью президента киносети «КАРО» Ольги Зиняковой: «Очень рада видеть всех пришедших. Я хочу поблагодарить наших коллег, партнеров и друзей: холдинг ВГТРК, и, конечно, отдельно Сергея Шумакова и Любовь Платонову, телеканал «Россия-Культура», благодаря которым этот проект стал возможен. Мы нашли друг друга два года назад, а сейчас запускаем второй сезон. Когда мы формировали этот проект, то много думали о том, для кого он. Конечно, он для нашей кинотеатральной индустрии: это возможность и для кино, и для театра встретиться, и в новом формате быть представленными друг другу. Но ради кого мы это делали? Конечно, для будущего поколения. Этот год объявлен годом семьи и сегодня действительно много детей в зале. Я сегодня со своей дочерью, вместе мы тоже будем смотреть эту замечательную сказку. Желаю всем фантастического вечера!»

Проект «Театр в кино», задуманный и реализованный телеканалом «Россия-Культура», ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией КИНО.АРТ.ПРО для трансляции на больших экранах лучших отечественных театральных постановок, поддержан Министерством культуры РФ. Количество участников проекта продолжает расти. Девиз «Театра в кино»: «Театр становится ближе, театр становится доступнее». Новый качественный просветительский контент пополнил репертуар ведущих кинотеатров России: сетей КАРО, Объединенной киносети «Формула Кино / Синема Парк», «Москино», кинотеатров Фонда кино и ведущих внесетевых кинотеатров – «Аврора» (Санкт-Петербург), «Победа» (Новосибирск), «Горизонт» (Ростов-на-Дону).

Масштабная культурно-просветительская миссия Всероссийского проекта «Театр в кино» – предоставить возможность зрителям по всей стране увидеть лучшие работы ведущих театров и пообщаться с их создателями. В течение нового сезона на большие экраны будут выходить оперные, балетные и драматические постановки, завоевавшие признание публики и критиков.

Фото – Ирина ШЫМЧАК