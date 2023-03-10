PREMIER: Документальный проект «Люди дела» уже доступен на сервисе

7 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER вышел киноальманах о людях, которые изменили свою малую родину. Все герои очень разные – по возрасту, полу, национальности, у них разные профессии и жизненные обстоятельства. Но их объединяет любовь, беда и мечта. А усилия, приложенные для решения одной задачи, помогают преодолевать и другие проблемы.

Короткометражки-новеллы Фонда Тимченко сняты по правилам игрового кино методом кинонаблюдения за героем. А центром повествования становится не только «человек делающий», пассионарий, но и малая территория, и сообщество людей в орбите главного персонажа.

«Драматургия эпизодов с героем, преодолением им трудностей, кульминацией и финалом складывалась «сама собой» и зрителей ждёт непривычная для документалистики подача материала, без «классического» интервью героев и голоса за кадром. Мы с командой не ориентировались на образец – ничего подобного пока нет, это был эксперимент и поиск нового формата и честный», – говорит Владимир Головнёв, режиссер и продюсер сериала, член Союза кинематографистов России.

Съемочная группа вместе с сотрудниками Фонда Тимченко отправилась в пять экспедиций в разные концы нашей страны. Команда работала в режиме кинонаблюдения за жизнью героев, настоящих режиссеров своей судьбы, которые каждый день своими действиями меняют мир вокруг. Получился художественный доксериал, где режиссером выступила сама жизнь. Пять новелл документального сериала «Люди дела» посвящены тем самым «обычным» людям из российской глубинки, вдохновляясь историями которых, хочется последовать их примеру и делать лучше мир вокруг себя.

«Производство социального контента очень трудоёмкий процесс, главным образом потому, что сделать честный продукт, который примут зрители, без «выдавливания слезы» и штампов очень непросто. Конкуренция за внимание сейчас достаточно высокая и только качественный контент с живой человеческой историей способен не только удержать зрителя, но и вдохновить его на поступки и перемены», – рассказывает Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко.

Зрителей ждёт непривычная подача материала, где нет «классического» интервью героев и голоса за кадром. Зато есть малая территория, которая тоже становится героем повествования и сообщество людей в орбите главного персонажа, которые помогают объемнее раскрыть его образ.

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