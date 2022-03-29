PREMIER назвал дату выхода сериала о влюбленном в жизнь вестнике смерти

Эксклюзивная премьера сериала «Здравствуйте, вам пора» о вестнике смерти, который внезапно для себя влюбляется в жизнь, состоится 5 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Главный герой комедийного сериала Павел на первый взгляд очень наивный, милый и добрый молодой человек, который искренне не понимает, как работают человеческие взаимоотношения и мир людей в целом. Причина в том, что он в прямом смысле не от мира сего: Павел – вестник смерти, задача которого предупредить умирающего о скорой кончине. Герой помогает людям успеть привести свои дела в порядок, исправить ошибки, сделать то, что человек считает для себя самым важным в свои последние дни или часы жизни. Однако «работать» Павлу приходится с очень сложными людьми, среди которых есть и чиновники, и олигархи, которые не хотят верить в то, что их жизнь конечна.

Находясь на очередном задании Павел знакомится с милой девушкой – официанткой в кафе, которая проникается к наивному парню симпатией и начинает объяснять ему, как все устроено на Земле. Постепенно потустороннему вестнику начинает нравиться жизнь людей – и та, которая о ней рассказывает.

Режиссером сериала стал Леонид Марголин, продюсировали проект Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян. В ролях – Михаил Тарабукин, Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Оскар Кучера, Алексей Маклаков и другие.

Всего в сериале «Здравствуйте, вам пора» выйдет 10 серий, хронометражем по 20 минут.

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