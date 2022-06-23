PREMIER назвал дату выхода второго сезона «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым

Второй сезон сериала PREMIER «В активном поиске» выйдет в онлайн-кинотеатре эксклюзивно 5 июля. PREMIER также показал постеры проекта. В продолжении сериала герой Дмитрия Нагиева — успешный мужчина, окруженный вниманием многих женщин – впервые будет искать спутницу жизни, а не свидание на одну ночь.

В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он — сын Андрея. На протяжении первого сезона «В активном поиске» герой старался стать хорошим отцом, не отказываясь от карьеры, и, главное, найти мать ребенка из десятков своих бывших возлюбленных.

В продолжении сериала Андрей решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену. А для того, чтобы выбрать ту самую единственную, простым тестом не обойтись, здесь нужен серьезный подход, много тестостерона и напор самца. Как найти идеальную девушку в короткие сроки? Как сохранить остатки бизнеса и объяснить подрастающему сыну, что ты ищешь не только жену себе, но и маму ему? Совет «выбирай сердцем», который Андрей получает от бармена Алисы, на деле оказывается не таким уж и простым. Как сделать выбор если перед тобой восемь шикарных претенденток и только одна советчица? Андрей снова в активном поиске!

Режиссером второго сезона стал Александр Гох. В главных ролях: Дмитрий Нагиев, Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ирина Темичева, Нино Нинидзе, Дмитрий Блажко, и другие.

Дмитрий Нагиев:

– Когда встал вопрос о съемках продолжения истории, я подумал: а нужно ли? Сегодня я уверен, что именно сейчас необходимо говорить о любви и семье.

Сарик Андреасян, продюсер проекта:

– Во втором сезоне Андрей ищет любовь. И эта тема сейчас актуальна, потому что людям не хватает любви. Все очень сильно заняты решением проблем, а на любовь в жизни просто не остается сил и времени.

Александр Гох, режиссер сериала:

– Главное в жизни, — это дети! И как главный герой, который это понимает в нашей небольшой, но очень трогательной истории, так и мы, те кто делает это кино, хотим донести это до зрителя. Важно говорить с нашими детьми, объяснять им, что такое хорошо и плохо. Важно слушать их и быть готовыми учится у них, заново познавать огромный мир, трепетно относится к тем, кто рядом. Я счастлив, что есть доверие к нашей съемочной группе, что такие простые и с другой стороны сложные вещи, мы можем поведать с экрана.

Все серии комедийной мелодрамы снова сняты в формате «короткого» контента: каждая серия по 20-25 минут.

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