PREMIER объявил дату выхода продолжения подросткового драмеди «Сама дура»

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о премьере третьего сезона сериала «Сама дура» с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман в главных ролях. Продолжение подросткового драмеди выйдет на видеосервисе эксклюзивно 21 февраля.

«Сама дура» - успешный подростковый сериал о двух сестрах: незрячей Маше (16) и бунтарке Крис (17). Маша, несмотря на ограниченные возможности, уверенная и знающая себе цену девушка, живущая полной жизнью. Она увлекается пением, встречается с мальчиками и познает мир. А еще – открыто пользуется тем, что родители готовы исполнить любые ее капризы.

В каждой серии Маша и Крис сталкиваются с вызовами или устраивают друг другу подставу, которая обязательно зайдет намного дальше, чем обе думали. И выбраться из нее они смогут с помощью находчивости и любви друг к другу.

Главные роли в сериале исполнили актрисы Елизавета Ищенко («Алиса не может ждать», «Пищеблок») и Полина Гухман («Мир!Дружба!Жвачка!», «Инсомния», «Сны Алисы»). Режиссировала проект Анна Зайцева, производством занимались компания Анны Шалашиной WISH Media и Ашота Месропяна Forza Film.

«В новом сезоне у моей героини Крис поменялось отношение ко всему что ее окружает: к людям, к родителям. Я стала взрослее и Крис вместе со мной – теперь более здравый взгляд на мир помогает ей в разных ситуациях. Но все-таки, проблемы подросткового периода дают о себе знать. И это по-прежнему сериал о взаимоотношениях во всех смыслах: ты и мир, ты и люди, семья, парни, дружба…», – говорит Полина Гухман, исполнительница роли Крис.

«С каждым сезоном моя героиня Маша меняется, находит новые интересные занятия для себя. Она взрослеет и ей уже не интересны мамины капризы, а важны собственные желания. В новом сезоне Маша ищет себя, ну и, конечно, это не обошлось без её манипуляций. Это сериал про взаимоотношения родителей и детей, про двух сестёр и их приключения и обоюдный абьюз и примирения. Сестринская любовь выручает и побеждает все, чтобы не происходило», – рассказывает актриса Елизавета Ищенко, в фильме играет роль Маши.

Проект «Сама дура» впервые был представлен как веб-сериал на YouTube в 2020 году. Два первых сезона сериала собрали более 40 млн просмотров и оказались в центре внимания престижных мировых кинофестивалей. В 2022 году тин-драмеди «Сама дура» получил главный приз немецкого фестиваля Die Seriale. Также сериал участвовал в конкурсе престижных фестивалей LAWEBFEST (Лос-Анджелес, США) и получил приз за лучшую режиссуру, Seoul Webfest (Сеул, Южная Корея), T.O. WebFest (Торонто, Канада), Bilbao International Digital Festival (Seriesland Web Fest) (Бильбао, Испания) и прочих.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.