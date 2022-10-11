PREMIER показал постер сериала «Сны» с Павлом Прилучным

Появился постер нового мистического детективного сериала от онлайн-кинотеатра PREMIER «Сны» о девушке, которая засыпая на месте преступления, может увидеть убийцу. Премьера мистического детектива «Сны» состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER уже 3 ноября.

По сюжету сериала, Женя Журавлева (Лиза Моряк) — внештатный сотрудник полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший ее к работе в полиции капитан Макаров (Павел Прилучный) полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Так ли это? Журавлевой только предстоит разобраться, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся ее жизнь не то, чем кажется.

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая.

В главных ролях: Павел Прилучный и Лиза Моряк.

Сарик Андреасян, продюсер:

– Это первый мистический детектив, который мы продюсируем. Мы вложили в этот сериал много сил, чтобы зритель мог получить от него максимальное удовольствие. Здесь роскошные артисты, интригующие истории и потрясающие визуальные решения. Сценарист Анна Кулаева раньше работала помощником судьи. Во многом благодаря ей в сценарии разворачиваются интересные детективные кейсы, которые в итоге переплетаются в единый организм. История появления самой идеи «Снов» очень необычна. Лиза Моряк рассказала мне, что она видит чужие сны, например, когда ночует в гостинице. После этого я подумал, что было бы интересно сделать сериал, в котором главная героиня видит чужие секреты, засыпая в местах, где другие люди совершили тот или иной поступок.

Лиза Моряк, актриса:

– Женя Журавлева — это особенная роль в новом для меня образе и жанре. Я очень долго и серьезно готовилась к ней, сценарий очень многослойный и сложный с элементами триллера, мистики и детектива. Я сама выписывала всех персонаже и в буквальном смысле клеила их на стену чтобы распутать дело! Съемки шли каждый день, я отдыхала не более 6-8 часов в сутки и снова приезжала на площадку, я жила своей героиней и не расставалась. С Павлом Прилучным работать классно — он лёгкий, весёлый красивый молодой человек. На время проекта пришлось в него влюбиться, ведь романтическая линия с ним присутствует от начала и до конца.

Павел Прилучный, актер:

– Идея сериала «Сны» мне понравилась тем, что это не просто детектив. Тут есть мистическая составляющая, которая интригует зрителя. Всегда интересно узнать, что творится в голове у соседа. Наш сериал через сны главной героини дает возможность заглянуть и подсмотреть за другими персонажами. В этом проекте я снова играю полицейского, но в капитане Макарове нет ничего от образа «Мажора». Он совершенно другой — вдумчивый, рассудительный.

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