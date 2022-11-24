PREMIER показал тизеры продолжения мистического фолк-хоррора «Территория»

Премьера второго сезона сериала «Территория» состоится зимой в онлайн-кинотеатре PREMIER, а позже на телеканале ТНТ. Новый сезон получил и новый слоган — «Между мирами». Авторы подчеркивают, что в продолжение истории её героям предстоит столкнуться с главным страхом — страхом смерти, а зрителям поверить в существование параллельного мира. Два мира во втором сезоне имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима. Все это также нашло отражение в концепции промо-материалов.

Сериал «Территория» создан в жанре фольк-хоррора. Его производством занимается Good Story Media. В рамках создания проекта компания впервые на российском телевидении использовала коми-пермяцкую мифологию, легенды и поверья Урала. Генеральный продюсер проекта — Антон Щукин, креативный продюсер — Тимофей Шарипов, режиссёр второго сезона — Динар Гарипов, автор сценария второго сезона — Ирина Накарякова.

«Культура коми-пермяков крепко легла в основу нашей «Территории» и как выяснилось, она не до конца изучена. Мы пытаемся разложить мифологию на понятную нам логику и временные промежутки, но у этих людей всё очень относительно и строится не на утверждениях, а на ощущениях», — говорит Тимофей Шарипов.

В первом сезоне «Территории», которая живёт по своим законам и обычаям, главным героям пришлось столкнуться и поверить в существование икотки, духов и колдунов, но финал истории оставил много вопросов. Второй сезон, состоящий из шести серий, продолжит путешествие по мистической территории, добавит как реальных, так и мистических персонажей, а главным героям придётся не только противостоять духам, но и разобраться в себе — в своих слабостях и страхах.

«Я бы сказала, что второй сезон «Территории» — это сериал про пограничные миры, пограничных людей, пограничные места и пограничное время, где главные герои преодолевают каждый по-своему страх смерти. Всё это подаётся как сгущённая реальность, упакованная в яркую жанровую обертку, — рассказывает автор сценария Ирина Накарякова. Первый сезон открыл для зрителей самобытный мир пермяков и заставил поверить даже в икотку. Это мне дало опору двинуть сюжет дальше и даже не столько продолжить его, сколько перезапустить. Финал первого сезона — двояк, чем мы и воспользовались. Одной из задач также стало населить мир новыми героями, разработать новые сложные характеры и в то же время – углубить отношения между теми героями, которых зритель уже полюбил».

К своим ролям в новом сезоне вернулись: Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Ася Чистякова, Ксения Отинова, Клава Коршунова, Ела Санько, Евгений Мундум, Сергей Колесов и другие. К основному касту во втором сезоне также присоединились Ирина Ермолова и Алексей Серебряков.

Все сьёмки прошли в Прикамье — четыре месяца с сентября по конец декабря прошлого года. «Урал не просто так называют местом силы. Земная энергия бьёт тут ключом, в своё время здесь были самые высокие горы. Первый сезон у нас прошёл на волне единодушия. Пройдя большое количество испытаний, мы объединились и вернуться сюда было для каждого из нас большой радостью», — говорит актёр Андрей Мерзликин.

Точная дата выхода второго сезона сериала «Территория» будет анонсирована позднее, но уже известно, что второй сезон не станет последним. В рамках показа первой серии сериала «Территория» на прошедшем в сентябре ММКФ генеральный продюсер проекта Антон Щукин рассказал, что уже ведётся работа по написанию сценария третьего сезона.

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