PREMIER показал трейлер фантастического сериала «Соцсети»

7 января в онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно выйдет фантастический сибирский сериал «Соцсети».

«Соцсети» — это сериал-альманах о влиянии цифровых технологий на взаимоотношения между людьми. Главные роли в проекте исполнили Любовь Аксенова и Кирилл Кяро.

Действие сериала разворачивается в старейшем сибирском городе Томске в недалеком будущем (в 2021, 2025 и 2030 годах). Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, которые связывает центральная идея об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Героиней первой серии под названием «100% счастья» стала Анна (Любовь Аксенова), молодая и успешная девушка. Гаджет с искусственным интеллектом тщательно отслеживает «уровень счастья» своей хозяйки, контролируя, что она ест, чем занимается, не испытывает ли стресс и с кем общается. Появление в доме героини парня по имени Роман (Алексей Гоман) помощник расценивает как угрозу, ведь молодой человек, исходя из алгоритмов гаджета, не отличается большими достижениями.

Сотрудник сети компаний «Обнимания» Стас (Кирилл Кяро) стал героем третьей истории — «Объятые одиночеством». Ежедневно мужчина проводит ночь, держа в объятиях очередную клиентку, — таким образом специалист за деньги помогает женщинам справляться со стрессом и одиночеством, а также позволяет девушкам чувствовать себя в безопасности. Все меняется после встречи с Лерой: девушка также попадает к нему в объятия в качестве клиентки, но в какой-то момент Стас начинает чувствовать, что испытывает к ней нечто большее, чем профессиональную заботу. Однако эмоции, которые герой ощущает в присутствии Леры, противоречат этическим принципам его компании, а значит, несут серьезные последствия для них обоих.

Всего в сериале шесть серий. Каждый из эпизодов режиссировали начинающие кинематографисты — Александр Дмитренко (GEX), Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд. Продюсировали проект Артем Сагаев, Евгений Жуков, Дмитрий Моторин, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Мария Дубова, Алексей Сашин.

Дебютантам удалось привлечь к участию в томском проекте звезд отечественной киноиндустрии: Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Евгений Шварц, Сергей Походаев и др.

В 2022 году проект попал в программу основного конкурса фестиваля веб-сериалов REALIST Web Series Weekend, который проходил в Ярославле в конце июля. «Соцсети» претендовали на награды в шести номинациях, среди которых «Лучший сценарий», «Самая оригинальная идея» и «Лучшая режиссура».

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