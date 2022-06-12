PREMIER показал трейлер нового сериала «Без правил»

16 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет новый сериал «Без правил» с Елизаветой Боярской, Гошей Куценко, Александром Робаком и Сергеем Жарковым в главных ролях.

Героиня сериала «Без правил» Ольга Лебедева – selfmade woman, которая всегда играет по правилам и не ищет «обходных путей» — не заискивает перед власть имущими, не потакает бандитам, не ездит по обочинам и не дает взяток. Она честно ведет бизнес и даже готова выплачивать зарплату сотрудникам из собственного кармана, чтобы не оставлять людей обманутыми. Но внезапно участок, принадлежащий ее компании, привлекает внимание криминального авторитета Галямина. И дело не только в том, что там обнаружили минеральные воды. Теперь для бандита старой закалки «прогнуть» зарвавшуюся конкурентку – дело принципа, ради которого он готов вспомнить методы своей молодости.

Режиссёр сериала — Иван Китаев, который работал над драмой «Бывшие» и любимыми всей Россией комедиями «Универ» и «Счастливы вместе».

В ролях: Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Александр Робак, Дмитрий Чеботарев, Сергей Жарков, Игорь Хрипунов, Константин Крюков, Степан Девонин и другие.

Продюсировали проект Нелли Яралова, Юлия Разумовская и Мария Шухнина. Производством «Без правил» занималась кинокомпания 1-2-3 Production.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.