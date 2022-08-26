PREMIER представил первый тизер-постер «Игры на выживание 2»

26 августа онлайн-кинотеатр PREMIER показал тизер-постер сериала «Игра на выживание 2».

Сюжет долгожданного второго сезона сериала «Игра на выживание» разворачивается через год после трагической гибели участников телевизионного шоу «Выживший». Единственный оставшийся в живых участник — Николай Суббота, — публикует в интернете разоблачающий ролик. А тем временем, игру решают возобновить с новыми героями, среди которых есть и знакомые фамилии: родственникам погибших было предложено поучаствовать в новой игре, и кое-кто из них согласился. Вернётся и бессменный ведущий — Игорь Верник. На полигоне в новой неизвестной стране начнётся новая игра, «Игра на выживание 2».

Режиссёр второго сезона — Карен Оганесян. Главные роли исполнили: Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов.

Карен Оганесян, режиссёр: «Второй сезон будет жарким, во всех смыслах! Особенно в сюжете».

Продюсерами второго сезона также выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Нелли Яралова. Производством проекта занимались кинокомпания Карго по заказу 1-2-3 Production.

Съёмки второго сезона «Игры на выживание» проходили в безлюдных и отдаленных от городов местах Центральной Азии.

В онлайн-кинотеатре PREMIER второй сезон сериала «Игры на выживание» выйдет эксклюзивно осенью 2022 года.

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