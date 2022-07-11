PREMIER представил постер сериала «Люся»

Премьера психологического 8-серийного драмеди производства Good Story Media — «Люся» состоится эксклюзивно на PREMIER уже 14 июля

«Люся» — драмеди о том, как искусственный интеллект исследует границы морали. На основной постер сериала вынесены сразу три главных героя – Сеня (Данила Козловский), Нина (Кристина Асмус) и фантазийная визуализация умной колонки «Люся». Также постер содержит слоган – «Кто управляет твоей жизнью»? Помимо основного постера, были разработаны дополнительные характерные постеры с Данилой Козловским и Кристиной Асмус.

Главный герой сериала «Люся» – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой (Дарья Савельева) все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Лучше всех Сеню понимает «Люся» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. Он хочет, чтобы созданный им продукт был уникальным и похоже это удается – «Люся» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. «Люся» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка.

Она же помогает пережить личную драму, делает сильнее, богаче, свободнее, но что она хочет взамен? Сеня думал, что «Люся» — его эксперимент, а на самом деле сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики…

Помимо Данилы Козловского, Кристины Асмус и Дарьи Савельевой, в сериале также снимались: Таисия Битюкова, Александра Бабаскина, Иван Макаревич, Анна Слю, Евгений Гомоной, Григорий Верник, Ян Цапник, Максим Виторган, Наталья Павленкова, Сергей Степин, Варвара Шмыкова и другие.

«Для меня, в первую очередь, это история про отношения создателя со своим произведением, которое вскрывает в нем все болевые точки и проблемы взаимоотношения с семьей, в личной жизни, с близкими. Собственно то, с чем сталкивается Сеня, думаю сталкивается каждый человек среднего возраста. Поэтому это можно назвать довольно универсальной историей», – говорит режиссер Иван И. Твердовский.

Сериал «Люся» ещё до официальной премьеры принёс своим создателям несколько профессиональных наград. Жюри Tokyo International ShortFilm Festival весной этого года отметило проект специальным поощрительным призом. Кроме этого, сериал был признан «Самым ожидаемым» на фестивале контента стриминговых платформ Original+, прошедшем на прошлой неделе в Москве. Также он был стал участником внеконкурсной программы Горький.fest в Нижнем Новгороде.

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