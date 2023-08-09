PREMIER представил тизер-постер и эксклюзивные кадры из криминальной драмы «Прелесть»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил тизер-постер, а также эксклюзивные кадры из нового драматического 6-серийного сериала производства Good Story Media – «Прелесть» (экс – «Гнать»), в котором главные роли исполнили Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Федор Федотов. Помимо «золотого» состава проект отличает захватывающий сюжет с глубокими смыслами и оригинальное название, раскрывающий один из них.

25-летний автоугонщик Цыган (Федор Федотов) живет в провинциальном городе, центром которого является завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад на этом заводе погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на тормозах, поэтому Цыган жаждет найти убийцу и отомстить за отца, которого он толком и не помнит. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города Леонид Максимович (Олег Меньшиков) герои объединяют свои усилия, чтобы докопаться до правды и совершить правосудие, как его понимает каждый из них.

«Эта история – о вечной золотой лихорадке, о жажде завладеть Эльдорадо и о желании героев любыми путями восстановить справедливость – так, как они эту справедливость понимают. Кто кого плавит: люди золото, или золото – людей?», – говорит Григорий Меньшиков, автор сценария.

Съемки сериала прошли в прошлом году в Москве и Московской области. В съемочный процесс проект заходил под названием «Гнать», но создатели всегда подчеркивали, что это название рабочее. Новое название проекта – «Прелесть» отражает основные смыслы, заложенные в нем. «Духовная прелесть – «обманчивая святость», сопровождающаяся высшей формой лести самому себе, самообманом, гордыней, мнением о своем достоинстве и совершенстве перед другими людьми. Впадая в прелесть, человек думает, что поднялся выше других в плане духовного развития, а также разрешает себе судить других людей, полагая, что они не ведают, что творят, и он станет тем, кто несет справедливое наказание за их деяния», – поясняет Ирина Аркадьева, креативный продюсер проекта.

Режиссером-постановщиком проекта выступил Динар Гарипов («Территория 2», «Даркнет», «Горе от ума»), оператором – Иван Бурлаков («Дело», «Салют – 7», «Закон каменных джунглей»).

В ролях: Олег Меньшиков, Филипп Янковский, Фёдор Федотов, Максим Коновалов, Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Александра Дроздова, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова и другие.

«Этот проект — очень качественный и интересный материал для любого режиссера и отлично подобранный актерский состав, можно сказать золотой. Уверен, что результат нашей работы не оставит зрителей равнодушными», – резюмирует режиссер-постановщик Динар Гарипов.

Премьера сериала «Прелесть» запланирована эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER на конец этого года, точные сроки будут анонсированы позднее.

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