PREMIER раскрыл дату показа второго сезона сериала «Территория»

Второй сезон популярного мистического сериала «Территория» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER 19 января. Его главные герои вновь встретятся с шаманами и колдунами, однако теперь окажутся между миром мертвых и живых. Тема параллельных миров отражена в основных трейлере и постере нового сезона, получившего слоган «между мирами». Удастся ли главному герою – Егору Чудинову найти своих родителей? Живыми или мертвыми? Где границы этих миров и какую цену нужно заплатить, чтобы вернуться в мир живых? Ответы на все эти вопросы — в новом сезоне сериала «Территория»!

Сериал «Территория» создан в жанре фолк-хоррора, его первый сезон вышел в 2020 г. Производством проекта занимается компания Good Story Media, которая впервые на российском телевидении при создании проекта использовала коми-пермяцкую мифологию, легенды и поверья Урала. Генеральный продюсер и автор идеи – Антон Щукин, креативный продюсер – Тимофей Шарипов, режиссер второго сезона – Динар Гарипов («Горе от ума», Даркнет», «Гнать»), автор сценария – Ирина Накарякова.

Напомним, в первом сезоне 19-летний Егор Чудинов (Глеб Калюжный) отправляется в Пермский край на поиски родителей, которые пропали при загадочных обстоятельствах в ходе этнографической экспедиции. Вместе со своим дядей Николаем (Андрей Мерзликин) и случайными попутчицами-студентками Надей (Ася Чистякова) и Таней (Ксения Отинова), Егору предстоит продвинуться вглубь территории, которая живет по своим законам и обычаям. Егор не верит в местные легенды, но постепенно мистическая территория переворачивает все его представления о жизни…

Создатели проекта говорят, что второй сезон поразит зрителей еще больше – в основе его сюжета «пограничные миры, пограничные люди и пограничное время», а главные герои, каждый по-своему, будут преодолевать страх смерти. При этом все это подается «как сгущенная реальность, упакованная в яркую жанровую обертку». Новый сезон авторы наполнили не только новыми обстоятельствами, но и новыми демонизированными персонажами – например, здесь появятся ворись, вакуль, баняись и другие.

«Культура Коми-пермяков во втором сезоне остается нашим основным источником вдохновения. На съемочной площадке постоянно звучал Коми язык – мы старались привлечь как можно больше актеров со знанием языка. Кроме того, ребята оказались еще и прекрасными профессионалами. Коми языка будет гораздо больше и в кадре – и эти сцены для меня стали одними из самых выразительных. Ты слышишь эти слова, звуки – и ты сразу там, рядом, в истории, стоишь на земле Кудым-Оша. «Территория» для меня – способ помочь людям заглянуть внутрь нашей страны, прикоснуться к ее мультикультурности. Это удивляет, это совсем рядом и это чертовски интересно”, — говорит Тимофей Шарипов, креативный продюсер проекта.

«Первый сезон открыл зрителям самобытный мир пермяков и заставил поверить даже в икотку. Это мне дало опору двигать сюжет дальше и даже не столько продолжить его, сколько перезапустить. В новом сезоне будут охвачены те явления, которые не поместились в семь серий первого сезона. Также моей задачей было заселить мир новыми героями - соответственно разработать новые сложные характеры и в это же время углубить отношения между теми героями, которых зритель уже знает и полюбил. Если первый сезон – это история похода за чудской силой, хоть и маскировался он под историю поиска родителей героя Глеба Калюжного, то второй – про то, как эту силу принять, как с ней справиться. Герои попадают в очень скверное положение, и моя авторская забота была в том, чтобы они выкарабкались, но не потеряли себя. Вот это и есть самое интересное и очень актуальное для сегодняшнего дня», — рассказывает Ирина Накарякова, автор сценария.

Помимо Глеба Калюжного, Андрея Мерзликина, Аси Чистяковой, Ксении Отиновой, к своим ролям вернулись Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и другие. К актерскому касту нового сезона также присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова.

Продолжение «Территории» состоит из 8 серий. Два мира здесь имеют разные художественные решения: в мире духов — вечная серая осень, а в мире живых — зима. Все съемки прошли в Прикамье в прошлом году, также осенью-зимой. «У нас была задача максимально эффектно и понятно разделить два разных мира. Для этого мы поделили съемочный процесс на два периода. Начинали мы снимать осенью, продолжали уже зимой. Мне нравится наблюдать, как это работает на кадр, как эпизоды, снятые с разницей в несколько месяцев, существуют в одной сцене», — добавляет Шарипов.

Уже известно, что второй сезон не станет заключительным – генеральный продюсер проекта Антон Щукин в сентябре этого года раскрыл, что идет активная работа над сценарием третьего сезона «Территории».

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