PREMIER раскрыл дату старта второго сезона драмеди о притворстве в соцсетях «Онлайф»

Онлайн-кинотеатр PREMIER рассказал, когда второй сезон драмеди «Онлайф» эксклюзивно появится на сервисе. Первые две серии драмеди станут доступны зрителям уже 10 ноября 2022 года.

В продолжении драмеди зрители вновь встретятся с героинями первого сезона. Подруги по-прежнему продолжают следить за жизнью друг друга в социальной сети, постить фото «красивой жизни» и стараться выглядеть в сети лучше, чем у них на самом деле идут дела. Однако, если в первом сезоне вся жизнь девушек строилась вокруг притворства, то во втором сезоне они максимально проживают свои эмоции, слушая себя и двигаясь к своим желаниям. В новом сезоне героини примут участие в психологическом марафоне, так что в их ленте произойдут некоторые изменения.

Теперь в рамках марафона подруги постят истории о «счастливом материнстве», «семейной жизни», «любви», «хобби», «дружбе», «любимой работе», «тяге к искусству», «здоровом образе жизни». Но что же на самом деле будет происходить в их судьбах? Где настоящая жизнь, если каждую минуту приходится кадрировать ее в инстафото и придумывать хэштег?

Первый сезон проекта стал московской версией «Секса в большом городе» в эпоху соцсетей. Сериал рассказал истории пяти девушек, которые фолловят друг друга в соцсети и в реальной жизни принимают решения на основе увиденного в ленте подруг и знакомых. Тема ложности соцсетей, иллюзии успеха и красоты, продолжает волновать зрителей. Многие из нас остаются подвержены влиянию инстаграмных картинок, не всегда разделяя реальность и онлайн-пространство.

В ролях: Лукерья Ильяшенко, Ирина Носова, Юлия Серина, Анна Котова-Дерябина, Александра Власова, Константин Крюков, Данила Якушев и др.

Всего в сериале 16 серий. Драмеди будет доступно эксклюзивно на PREMIER.

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