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PREMIER снимет второй сезон «Подслушано в Рыбинске»

editor
By editor
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подслушано в рыбинске
Фото © PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о создании второго сезона популярного сериала «Подслушано в Рыбинске». Съемками проекта будет заниматься кинокомпания 1-2-3 Production, к работе над сценарием вернется Иван Баранов.

Первый сезон «Подслушано в Рыбинске» за полтора месяца стал всероссийским хитом, оказавшись на первом месте по количеству зрителей среди всех оригинальных сериалов PREMIER, вышедших с момента основания онлайн-кинотеатра в 2018 году. Премьера сериала на платформе состоялась 30 января, а финальная серия вышла 13 марта.

Место действия нового сезона изменится. PREMIER предлагает зрителям повлиять на то, где будут развиваться события сериала, а именно – предложить в соц.сетях онлайн-кинотеатра свой город, а также назвать его интересные и необычные локации. На основе предложенных вариантов создатели соберут шорт-лист городов.

«Подслушано в Рыбинске» показал лучший старт среди всех оригинальных проектов PREMIER за последние два года. После выхода трех серий проект собрал почти три миллиона просмотров на платформе. Проект также имеет 100-процентный положительный рейтинг среди российских кинокритиков на агрегаторе рецензий Кинопоиска.

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