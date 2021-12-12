PREMIER выпустил документальный проект «ВХУТЕМАС» о свободных мастерских XX века

В онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера 4-х серийного документального фильма «ВХУТЕМАС» о колыбели русского авангарда — Высших художественно-технических мастерских.

ВХУТЕМАС были созданы на заре Советского Союза в 1920 году, но спустя десять лет уничтожены и забыты под девизом «борьбы с формализмом». Однако теперь творения свободных художников 20-х годов продаются за миллионы на аукционах, их работы до сих пор вдохновляют дизайнеров и архитекторов всего мира.

В 2020 году ВХУТЕМАС отмечали свое 100-летие, к концу 2021 года Музей Москвы и студия «Бюро — 78» при поддержке Института развития интернета собрали уникальные видео и фотоархивы, интервью с ведущими специалистами в области русского авангарда, историками и наследниками художников и создали документальный проект «ВХУТЕМАС». Он рассказывает, почему появились такие мастерские, какую роль в их создании сыграл Анатолий Луначарский, какая цель была у свободных художников и почему в 30-е годы ВХУТЕМАС закрыли.

Историю свободных мастерских в документальном фильме рассказывают генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский и другие эксперты.

Над фильмом работали сценарист Анастасия Семенихина, режиссер и продюсер Елена Лапина, продюсеры Дмитрий Ким и Вадим Косанев.

Все четыре серии документального фильма «ВХУТЕМАС» вышли эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER 10 декабря. Хронометраж каждой серии — 45 минут.

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