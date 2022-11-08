PREMIER завершил съемки сериала «Не дождетесь»

Онлайн-кинотеатр PREMIER завершил съемки игрового сериала «Не дождетесь», который создается АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Партнером проекта выступил Фонд «Артист», оказывающий поддержку пожилым работникам культуры. Сериал эксклюзивно будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER весной 2023 года.

Последний съемочный день пришелся на 1 ноября и неожиданно стал настоящим рок-концертом. Молодая артистка Фаина Михайлова (ее героиня Вера – сестра главного героя) специально для сериала написала песню, которую исполнила со сцены в рок-клубе. Концерт стал одним из самых эмоциональных моментов всего съемочного процесса.

«Не дождетесь» — история о том, как искренность и взаимное приятие способны изменить даже самого циничного человека. Ключевые роли в проекте исполнили мэтры российского кинематографа: Наталья Варлей, Эммануил Виторган, Светлана Немоляева, Марина Шиманская, Александр Марин, Евдокия Германова, Юрий Нифонтов, Тамара Семина, Галина Стаханова, Светлана Тома и другие известные артисты.

По сюжету сериала молодой мошенник Виталик, попадает на работу в Дом престарелых, чтобы спрятаться от преследователей. Разумеется, он относится к своей работе только как к способу переждать бурю и подзаработать на стариках. Но вскоре Виталик понимает, что постояльцы Дома престарелых – настоящие старики-разбойники с невероятными судьбами. Постепенно он меняет свое отношение к этим людям. Они для него уже вовсе не «отработанный материал», он проникается их взглядами, понимает, что в душе они так же молоды, как и он сам. Теперь он хочет быть нужным и изменить свою жизнь, хотя это ему дорого обойдется. Роль Виталика – главную в сериале – сыграл молодой артист Владислав Кунеевский.

Тамара Семина, исполнительница роли Анны Тимофеевны:

– У меня до сих пор совершенное состояние праздника от съемок и разочарование, что все хорошее быстро кончается. Замечательный материал. Такой и поэтический, и философский, и нежный, и с юмором. У меня определения только превосходной степени. Единственный неудачный день был за весь период, который огорчил меня. Весь этот день нам мешала собака, она лаяла всю смену. Желаю прекрасной судьбы в кинематографе молодому начинающему режиссеру, нашей Ольге. Картина обязательно найдет своего зрителя, потому что это новое прочтение, необычный материал, правда и выдумка, интересные персонажи.

Владислав Кунеевский, исполнитель главной роли:

– Съемочный процесс прошел весьма увлекательно, необычно, тяжело, весело. Я успел съездить в две экспедиции, заболеть, получить травму, поправиться. Познакомился с невероятными людьми, очень добрыми, искренними, крутыми мастерами. Например, Юрий Борисович Нифонтов. Первое, что он мне сказал на репетиции: «Попробуй поискать еще». И мой герой стал обретать настоящие краски. Перед Эммануилом Гедеоновичем у меня поначалу были и страх, и неловкость, я старался вести себя как примерный студент. Но он сам человек с прекрасным чувством юмора, а у меня такой нахальный Виталик, мой герой… Я познакомился с Евдокией Германовой. Этот человек моментально заряжает, впускает в себя энергетически, сцены с ней мои самые любимые! От героя могу сказать, что Виталик находил к каждому персонажу свой подход.

Александр Марин, исполнитель роли Занодзи:



– Невероятное счастье видеть вживую и работать с настоящими, а не мнимыми легендами советско-российского кино. Понравилась атмосфера творческой свободы и допускаемая режиссёром импровизация в рамках характера персонажа, которого я бесконечно полюбил и уже никогда не забуду. Мне посчастливилось работать на этом проекте с моей однокурсницей Мариной Шиманской и с моим давним партнёром по театру Евдокией Германовой. Это, конечно, с одной стороны очень помогало, но и не позволяло работать ниже того предела, на который ты способен сейчас. Не могу не отметить и Юру Нифонтова, с которым было необыкновенно легко и просто — так, как будто бы мы работали вместе уже много лет. В целом, это относится ко всей съёмочной группе, начиная с режиссёра Ольги Арлаускас.

Красота самой идеи этого проекта, заложенная уже в сценарии, не может не найти отклика в душе нашего зрителя. Красота, как известно, спасёт мир.

Никита Тихонов-Рау, генеральный продюсер сериала «Не дождетесь»:

– Съемки завершены. Мы считаем самым важным то, что на проекте сложился уникальный кастинг. Мало какой кинопроект может похвастаться такой концентрацией возрастных звездных артистов, работающих на одной съемочной площадке. Во время съемок мы все чувствовали фантастическую творческую энергию, увлеченность сценарным материалом, многому друг у друга учились. Сейчас мы в монтаже, и по тому, как материал складывается, мы уверены, что он вызовет большой интерес самой широкой зрительской аудитории.

Ольга Арлаускас, режиссер и автор сценария:

– Мы разрабатывали этот проект в течение трех лет и, благодаря Институту Развития Интернета и онлайн-кинотеатру PREMIER, нам удалось его реализовать. Этот сериал отразил наши мысли, эмоции и наши надежды. Благодаря прекрасным артистам, которые приняли участие в сериале, нам удалось передать тепло, человечность и те ценности, ради которых все и задумывалось. Наш сериал создан на основе интервью с реальными героями — постояльцами домов престарелых. Нам оставалось только пригласить для рассказа этих пронзительных историй всеми любимых актеров. Их опыт, профессионализм и искренность позволили создать невероятно теплую атмосферу на съемочной площадке.

Светлана Тома, исполнительница роли Антонины Павловны:

– Все понравилось. Прекрасные актеры. Запомнился каждый день. Я надеюсь и верю, что этот проект проникнет в душу каждого и зритель захочет узнать, что дальше происходит с нашими героями.

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