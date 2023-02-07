Премия «Ясная Поляна» объявила прием заявок на 21-й литературный сезон

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, открывают 21-й сезон и объявляют о начале приема заявок на 2023 год.

Литературная премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллионов рублей. Это крупнейшая литературная премия России.

«В прошлом году премия «Ясная Поляна» отметила свое двадцатилетие. На юбилейной церемонии, которая проходила на Новой сцене Большого театра, мы постарались рассказать о наиболее ярких событиях этих лет, о наших прекрасных лауреатах, которыми мы гордимся, о членах жюри и бессменном партнере — компании Samsung Electronics. Мы подвели промежуточные итоги большой и успешной работы и, не останавливаясь, пошли дальше, открывая новый этап жизни одной из самых престижных литературных премий России. Неизменными остаются две главные номинации: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», где награждается и автор, и переводчик. Но будут в новом сезоне и новации — мы приняли решение награждать не просто «Событие», а «Личность» — конкретного человека, чей вклад в литературную жизнь России заслуживает внимания и благодарности. И, наконец, совсем свежая идея – находить и отмечать произведения, которые были написаны достаточно давно, но незаслуженно прошли мимо внимания критики – «Пропущенные шедевры». Ведь главная задача нашей премии — открывать читателям прекрасные литературные тексты вне зависимости от того, когда они были написаны», — прокомментировал Владимир Толстой, председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре.

«Современная русская проза» — главная номинация премии. Лауреатами в этой номинации в последние годы становились Дмитрий Данилов, Герман Садулаев, Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.

Номинировать можно книгу, изданную после 2021 года. Прием заявок на сайте премии начинается 7 февраля и продлится до 20 марта 2023 года. Номинаторами могут выступить издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.

Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. Короткий список номинации был впервые объявлен в 2022 году. В короткий список номинации «Иностранная литература» входят книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации.

В этом году номинация «Событие» будет переименована в номинацию «Личность». Лауреатом данной номинации может стать человек, внесший особый вклад в развитие отечественной литературы — прозаик, поэт, литературовед, литературный критик, режиссер театра и кино, осуществивший экранизации и постановки литературных произведений, любой общественный или культурный деятель, оказавший заметное влияние на литературную жизнь России.

В премию вносится и новая номинация – «Пропущенные шедевры». Эта номинация будет отмечать произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Длинный список номинации также формируется экспертами. Премия будет вручаться переводчику текста на русский язык.

В рамках премии также вручается специальный приз компании Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза — поездки в Южную Корею — становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования.

Более подробная информация доступна на сайте премии www.yppremia.ru.

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