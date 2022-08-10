PRESENT PERFECT FESTIVAL’22 И ТИНЬКОФФ ОБЪЯВИЛИ ОТКРЫТЫЙ АРТ-КОЛЛ

Фестиваль электронной музыки и современного искусства PPF 2022, проходящий в Санкт-Петербурге со 2 по 4 сентября на территории K-30, совместно с Тинькофф открывает первый в своей истории арт-колл. Тема конкурса — «Синергия».

«Для нас синергия раскрывается, как объединение разных видов искусства, синтез новых форм и усиление участников процесса за счет импульсов друг друга, а результатом является создание новой среды», – говорит со-основатель фестиваля Present Perfect Дмитрий Агалаков.

К участию в конкурсе приглашаются художники, архитекторы, арт-группы, инженеры и медиа-артисты, работающие с разными практиками выразительных форм, которые готовы предложить концепцию центральной инсталляции для сцены Yard by Tinkoff (одной из четырех сцен фестиваля) и реализовать ее в рамках выделенного гранта в размере 700.000 рублей.

Помимо технических требований проект инсталляции должен соответствовать художественной теме арт-колла — «Синергии». Автору необходимо отразить ценности Present Perfect Festival и Тинькофф:

взаимодействие;

технологичность;

индивидуальность;

адаптивность;

функциональность.

Финалист, который будет выбран жюри и успешно реализует арт-объект, получит гонорар в размере 100.000 рублей. Кураторами и жюри арт-колла выступит столичная дизайн-команда Freak Fabrique, известная своими совместными проектами с PPF, фестивалями Outline, Epizode, Echowaves, Gamma и другими.

Прием заявок на участие с 8 по 22 августа 2022.

Полная информация и условия участия по ссылке: https://ppf.runited.ru/artcall

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