«Преступление и наказание». По роману Ф.М. Достоевского представили мультфильм

Роман Ф.М. Достоевского – довольно сложная тема для мультфильма, не каждому придет в голову сделать мультфильм по такому сюжету. Но это специальный web-проект «Мультиратура» студии анимации «Мультограм».

«Мультиратура» — это веселый и краткий пересказ классических произведений в современной анимации для взрослых и молодежи. Хронометраж мультфильмов до 5 минут.

Создатели студии — молодая семейная пара — Владимир и Мария Федоровы решили таким необычным способом обратить внимание молодежи к литературе, как они сами говорят: «вернуть моду на чтение». Чтобы оторвать молодое поколение от гаджетов и бессмысленного серфинга на просторах интернет, решено было воспользоваться всеми современными средствами продвижения, включая анимацию. Студийцы создают мультсериалы в формате 2D компьютерной анимации. «Мультограм» придерживается стиля «Calart», именно в таком стиле сделаны знаменитые мультсериалы: «Рик и Морти», «Симпсоны», «Южный парк».

«Мультиратура» — это часть большого медиа-проекта по созданию развлекательно-познавательных мультфильмов «МультиЗнания». «МультиЗнания» включает в себя еще два web-сериала: «МультиКосмос» и «МультИстория». В дальнейшем студия планирует расширение своей «Вселенной МультОбразования» — запуск новых сериалов и выход новых сезонов.

Проект «Мультиратура» существует с 2020 года, за это время вышло уже 2 сезона и весной 2022 года стартовало продолжение второго сезона «Мультиратура». Всего запланировано 9 выпусков, часть из них уже доступна для просмотра. В прошлом году проект вошел в шорт-лист национальной премии «Патриот-2021» и получил серебро международного конкурса «ART EXCELLENCE AWARDS-2021».

17 июня состоится премьера мультфильма — «Мультиратура — Преступление и наказание» (Достоевский). Посмотреть мультфильм можно будет во всех интернет-ресурсах студии анимации «Мультограм».

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