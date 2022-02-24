28 февраля 2022 года в 19:00 в книжном магазине «Москва» (ул. Тверская, д. 8, стр. 1) состоится презентация книги Екатерины Рождественской «Шуры-муры на Калининском».

Автор расскажет об удивительном времени своего детства, о своих близких и о людях, часто посещавших квартиру Рождественских на Калининском проспекте. На страницах книги открывается широкая панорама быта московской интеллигенции конца 1960-х — начала 1970-х годов, увиденная глазами школьницы: магазины, очереди, спекулянтки, мебель, дача, застолья и так далее. В героях книги внимательный читатель с легкостью узнает популярных певцов, композиторов, литераторов той эпохи: Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Эдиту Пьеху, Расула Гамзатова и многих других.

В мероприятии примут участие звездные гости: Эвклид Кюрдзидис, российский актер театра и кино, заслуженный артист России и Южной Осетии, прочтет отрывки из книги под аккомпанемент известного музыканта, актера театра и кино, Евгения Волкова.

В конце встречи автор с удовольствием подпишет ваши экземпляры книг!

В Москве пройдут творческие встречи с Екатериной Рождественской, на которых также можно будет узнать о новой книге и задать вопросы автору:

1 марта в 18.00 — презентация в торговом доме «Библио-Глобус» по адресу: ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.

2 марта в 18.00 — презентация в Доме книги «Молодая гвардия» по адресу: ул. Большая Полянка, д. 28, корп. 1.

9 марта в 19.00 — презентация в Московском Доме книги на Новом Арбате, д. 8.

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