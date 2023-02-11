16 февраля в 19:00 в Библиотеке № 10 по адресу: г. Москва, Красногвардейский бульвар, д.1. пройдет презентация книги Юрия Волкова «Другой мир». Гости презентации услышат истории, которые передаются в племенах поколениями из уста в уста, прикоснутся к культуре, к которой ни у кого, кроме посвященных в нее, нет доступа, увидят эксклюзивную коллекцию экзотических масок из Африки.

Член Русского географического общества, президент общественной организации «Все миры», блогер и телеведущий Юрий Волков уже более 10 лет исследует страны Центральной Африки, изучает культуру малочисленных народов. Человеческая цивилизация - это не только мегаполисы с удобствами и сервисами на расстоянии мобильного телефона, но и затерянные в джунглях поселения с жертвоприношениями древним богам, колдовством вуду, добыванием пищи в суровых природных условиях.

«Казалось, я много чего видел в своей жизни, много где успел побывать. Но в африканских странах я столкнулся с абсолютно уникальным миром, в котором запечатлен тысячелетний уклад, традиции и устои. Это жертвоприношения древним богам, колдовство вуду, обряды инициации, способы добывания и сохранения пищи в суровых природных условиях. Этот мир не похож ни на что другое на нашей планете», - рассказывает путешественник.

В личной копилке путешествий Юрия — 118 стран и 3 кругосветных путешествия. Однако, по словам телеведущего, африканские племена даже для него стали абсолютным открытием.

«Мы живём в привычной для нас обстановке: с отоплением, горячей водой, транспортом, магазинами, и не задумываемся, что далеко не у всех в мире есть этот комфорт», - поясняет Юрий.

Где? Библиотека № 10, г. Москва, Красногвардейский бульвар, д.1 (м. Улица 1905 года).

Когда? 19.00.

Участие бесплатное.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.