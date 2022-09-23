Презентация нового ютуб-шоу Натальи Подольской прошла в ресторане «Такахули»

Шумный вечер в ресторане грузинской кухни «Такахули» в центре Москвы был посвящен презентации нового YouTube шоу Натальи Подольской. «Ваша Наташа» — это разговор о детях, истории из жизни, проблемы и переживания на тему воспитания. А их, как известно, несметное количество. Звездные гости делятся с Наташей своими воспоминаниями из детства и тем, какие вопросы встают перед ними в их взрослой семейной жизни. На примере звездных родителей в программе разбираются различные ситуации. В дополнении к рассказам их анализирует известный врач — психолог Марк Бартон. Он дает свои рекомендации, помогает выстроить линию поведения. Поэтому проект, в каком-то смысле, даже терапевтический. Самые острые и ключевые вопросы принятия или не принятия своих детей, и их особенностей обсуждаются в эфире этого шоу без стеснения и кавычек. Гость проекта открывает двери шкафа с личными скелетами, откровенничает и находит решения.

Карина Зверева, Наталья Подольская, Ксения Димакова — соавторы шоу

«Нас никто не учит быть родителями, — говорит Наталья, — этому мы учимся вместе с нашими детьми. Мне кажется, главное понимать, что мы не можем быть идеальными, но хотим этого. Будем разбираться вместе!».

Прямо на презентации проекта был залит первый выпуск шоу и все присутствующие смогли увидеть запуск первого эфира. Интересно, что главным героем первого выпуска стал не кто иной, как муж Натальи, Владимир Пресняков. А разговор у мужа и жены получился настолько глубоким, неординарным и местами даже острым, что это стоит увидеть. Обсуждались темы воспитания сыновей, отношения к ЛГБТ и даже первый сексуальный опыт Володи, связанный с курьезной историей. Проект стартовал. В ближайших выпусках Кети Топурия и Тутта Ларсон. Соавторы проекта Ксения Димакова и Карина Зверева желают проекту долгой счастливой жизни. А на премьеру к Наталье сьехались звездные гости, которые с удовольствием поддержали новоиспеченную ведущую собственного шоу и поделились своими впечатлениями.

Анита Цой:

– Наташа мама, и мама хорошая, и ее интересуют проблемы и вопросы, которые интересуют многих мамочек нашей страны. Как разобраться в этом мире, где есть такие непонятные нововведения , как, например, эйджизм, чайлдфри, выбор гендерной принадлежности, надо ли говорить ребенку, что он мальчик или девочка и многое другое.

У Наташи очень хорошая семья, у них четкие семейные принципы, правильные отношения между мужчиной и женщиной, между мамой и папой, поэтому дети растут здоровые, уравновешенные, с нормальной психикой и хорошо приспосабливаемые к жизни. Мне кажется это очень хороший пример и платформа для родителей.

Конечно, успех передачи будет зависеть от того, как команда вместе сработается, насколько будет интересный сценарий, приглашенные гости, насколько честно они будут обо всем рассказывать. Я уверена, Наташа справится. Она никогда не сдавалась, ни в борьбе за счастье в своей семье, ни в борьбе за лучшую маму на свете, ни в борьбе за своих родителей. За что Наташа берется, все у нее получается. Она стала великолепной артисткой и станет замечательной ведущей, очень нужной сегодня программы.

Елена Север, так же приехавшая поддержать коллегу сказала о следующем:

– Родительская тема вечная, это всегда вовремя. Уверена, что у Наташи все получится, потому что она сама — прекрасная мамочка. И что мне понравилось, что в ее программе есть психолог, который комментирует то, что обсуждается. Комментарии профессионала очень важны. Поэтому это будет не только интересно, но и полезно. Я поздравляю ее, уверена, что это будет успешно, желаю этого от души, а мы будем смотреть шоу.

Среди гостей мероприятия было много известных блогеров, артистов и телеведущих: Елена Север, Юлия Барановская, Анита Цой, Никита Пресняков, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Кристи Дудкова, Сергей Бойцов и многие другие.

В программе вечера, который провел известный радиоведущий Дмитрий Оленин, были и признания в любви и дружбе, захватывающие видео коллаборации с участниками шоу, вкусная еда (на велкоме гостей угощали клубникой в бельгийском шоколаде от фирмы MAJJU), а за столами изысканной национальной кухней от грузинского шеф повара), теплая атмосфера. В конце вечера всех присутствующих обьединила песня. Свой лучший дуэт «Кисслород» и самые популярные и любимые песни исполнили Наталья Подольская и Владимир Пресняков под общее обожание публики.

Первый выпуск YouTube шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»

Фото из архива Натальи ПОДОЛЬСКОЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.