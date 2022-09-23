Презентация нового ютуб-шоу Натальи Подольской прошла в ресторане «Такахули»

Шумный вечер в ресторане грузинской кухни «Такахули» в центре Москвы был посвящен презентации нового YouTube шоу Натальи Подольской. «Ваша Наташа» — это разговор о детях, истории из жизни, проблемы и переживания на тему воспитания. А их, как известно, несметное количество. Звездные гости делятся с Наташей своими воспоминаниями из детства и тем, какие вопросы встают перед ними в их взрослой семейной жизни. На примере звездных родителей в программе разбираются различные ситуации. В дополнении к рассказам их анализирует известный врач — психолог Марк Бартон. Он дает свои рекомендации, помогает выстроить линию поведения. Поэтому проект, в каком-то смысле, даже терапевтический. Самые острые и ключевые вопросы принятия или не принятия своих детей, и их особенностей обсуждаются в эфире этого шоу без стеснения и кавычек. Гость проекта открывает двери шкафа с личными скелетами, откровенничает и находит решения.
Карина Зверева, Наталья Подольская, Ксения Димакова — соавторы шоу
«Нас никто не учит быть родителями, — говорит Наталья, — этому мы учимся вместе с нашими детьми. Мне кажется, главное понимать, что мы не можем быть идеальными, но хотим этого. Будем разбираться вместе!».
Прямо на презентации проекта был залит первый выпуск шоу и все присутствующие смогли увидеть запуск первого эфира. Интересно, что главным героем первого выпуска стал не кто иной, как муж Натальи, Владимир Пресняков. А разговор у мужа и жены получился настолько глубоким, неординарным и местами даже острым, что это стоит увидеть. Обсуждались темы воспитания сыновей, отношения к ЛГБТ и даже первый сексуальный опыт Володи, связанный с курьезной историей. Проект стартовал. В ближайших выпусках Кети Топурия и Тутта Ларсон. Соавторы проекта Ксения Димакова и Карина Зверева желают проекту долгой счастливой жизни. А на премьеру к Наталье сьехались звездные гости, которые с удовольствием поддержали новоиспеченную ведущую собственного шоу и поделились своими впечатлениями.
Анита Цой:
– Наташа мама, и мама хорошая, и ее интересуют проблемы и вопросы, которые интересуют многих мамочек нашей страны. Как разобраться в этом мире, где есть такие непонятные нововведения , как, например, эйджизм, чайлдфри, выбор гендерной принадлежности, надо ли говорить ребенку, что он мальчик или девочка и многое другое.
У Наташи очень хорошая семья, у них четкие семейные принципы, правильные отношения между мужчиной и женщиной, между мамой и папой, поэтому дети растут здоровые, уравновешенные, с нормальной психикой и хорошо приспосабливаемые к жизни. Мне кажется это очень хороший пример и платформа для родителей.
Конечно, успех передачи будет зависеть от того, как команда вместе сработается, насколько будет интересный сценарий, приглашенные гости, насколько честно они будут обо всем рассказывать. Я уверена, Наташа справится. Она никогда не сдавалась, ни в борьбе за счастье в своей семье, ни в борьбе за лучшую маму на свете, ни в борьбе за своих родителей. За что Наташа берется, все у нее получается. Она стала великолепной артисткой и станет замечательной ведущей, очень нужной сегодня программы.
Елена Север, так же приехавшая поддержать коллегу сказала о следующем:
– Родительская тема вечная, это всегда вовремя. Уверена, что у Наташи все получится, потому что она сама — прекрасная мамочка. И что мне понравилось, что в ее программе есть психолог, который комментирует то, что обсуждается. Комментарии профессионала очень важны. Поэтому это будет не только интересно, но и полезно. Я поздравляю ее, уверена, что это будет успешно, желаю этого от души, а мы будем смотреть шоу.
Среди гостей мероприятия было много известных блогеров, артистов и телеведущих: Елена Север, Юлия Барановская, Анита Цой, Никита Пресняков, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Кристи Дудкова, Сергей Бойцов и многие другие.
В программе вечера, который провел известный радиоведущий Дмитрий Оленин, были и признания в любви и дружбе, захватывающие видео коллаборации с участниками шоу, вкусная еда (на велкоме гостей угощали клубникой в бельгийском шоколаде от фирмы MAJJU), а за столами изысканной национальной кухней от грузинского шеф повара), теплая атмосфера. В конце вечера всех присутствующих обьединила песня. Свой лучший дуэт «Кисслород» и самые популярные и любимые песни исполнили Наталья Подольская и Владимир Пресняков под общее обожание публики.
Первый выпуск YouTube шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»
Фото из архива Натальи ПОДОЛЬСКОЙИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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