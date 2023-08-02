Презентация проекта ОМ в Арт КМ галерее.

6 августа к 18.00 в Арт КМ галерее состоится презентация проекта ОМ.

Наш мозг - это мощный компьютер и тот, кто им управляет - способен создавать любую, запомните, любую реальность!

Обсудим: Возможность вывести формулу, которая позволит применять «ОМ» в клинической психологии, среди коучей и спикеров, как инструмент медитации, а так же в среде эзотериков, не говоря уже о том, что Открытки не открытки, а эстамп, который выгодно вливается в любой интерьер.

О проекте: В Ведической культуре «ОМ» — звук «силы», первозвук, давший начало воспринимаемой вселенной. Тем временем Вселенная автора - это большая иллюзия, квантовая матрица.

Поэтому Открытки Миров (ОМ) - глобальный, всеохватывающий арт-проект перерождения современного человека и перезагрузки культурной парадигмы 21 века, расширяющий сознание за грани обыденного восприятия в цифровую эпоху высоких скоростей.

Посредством проекта ОМ автор ведет немой диалог со Зрителем, поднимая актуальные социальные вопросы и рассуждая о познаваемости Бытия, об эмоциях, психологии измененных состояний сознания, о галлюцинациях и Мировых событиях.

Автор убежден, что нет идентичных реальностей, у каждого своя голограмма Мира. Структура реальности автора такова, что каждый квант материи является голографическим отражением нашего подсознания, создающего объемную проекцию реальности, пересекающиеся в векторных точках, где материя сжимается. Проходя через эти точки, люди видят голограммы других реальностей и художник это отражает на бумаге.

Мы находимся в той реальности, которую сами же и моделируем. Найдешь ключи программирования - найдешь ключ и к жизни.

До встречи 6 августа к 18.00 в Арт КМ галерее по адресу: Гостиный двор, Хрустальный переулок, дом 1, секция 84.

Планируется: живое общение, открытые чтения и выставка гравюр в атмосфере галереи за чашечкой душистого кофе.

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