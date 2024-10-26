Президент России направил приветствие участникам съезда «Школьный музей Победы»

В Музее Победы стартовал 5-й Всероссийский съезд «Школьный музей Победы». Участниками мероприятия в музее на Поклонной горе стали более 300 человек из 52 регионов России. Приветствие собравшимся направил Президент России Владимир Путин, который также поздравил всех с пятилетием историко-просветительской программы «Школьный музей Победы».

«Школьные музеи бережно хранят память о Великой Отечественной войне, рассказывают о земляках-героях, их ратных и трудовых победах. В своей работе объединяют учащихся и их родителей, педагогов, представителей ветеранских, патриотических, волонтерских организаций – тех, кто искренне любит Родину, гордится историей своих городов и поселков. Благодаря вашим совместным усилиям, творческой энергии и энтузиазму – открываются современные интерактивные пространства, информационные стенды и мультимедийные экспозиции, воплощаются в жизнь образовательные, просветительские, гуманитарные инициативы», — отметил Владимир Путин.

Президент также поблагодарил Музей Победы, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, профильные министерства и ведомства за работу в рамках реализации программы «Школьный музей Победы».

Свои приветствия участникам съезда также направили директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и др.

Участие в торжественной церемонии открытия съезда приняли ветеран Великой Отечественной войны Иван Гришанов, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, режиссер Влад Маленко и другие. Почетные гости обратились с приветственными словами к музейным активистам и пожелали им новых успешных творческих проектов.

После церемонии открытия работа съезда продолжится на тематических площадках Департамента образования и науки города Москвы – в восьми московских школах, а также в редакции газеты «Вечерняя Москва». Активисты программы «Школьный музей Победы» смогут ознакомиться с экспозициями столичных коллег, обменяться опытом и обсудить предложения для итогового документа съезда.

25 октября к работе съезда подключатся площадки в восьми регионах России, а также в Кыргызстане, Казахстане, Беларуси, Северной Корее. Форум объединит более 2 тысяч учащихся, педагогов, экспертов. Впервые будет проведено открытое заседание Детского Общественного совета Музея Победы, а завершится мероприятие награждением команд-победителей Всероссийского конкурса «История большой страны».

Всероссийский съезд «Школьный музей Победы» организован Музеем Победы при поддержке Минпросвещения России.