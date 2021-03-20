Президента РФ Владимира Путина пригласили на фестиваль «Таврида.АРТ»

18 марта 2021 года Президент России Владимир Путин провел встречу с общественностью Крыма и Севастополя. Общение прошло в формате видеоконференции с представителями региона. Телемост связал Ново-Огарево и территорию арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель, где ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ».
Кроме того, в настоящий момент в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» здесь ведутся работы по возведению образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида». Планируется, что он станет ядром креативного образования в России и центральным элементом сети региональных арт-резиденций.
Владимир Путин отметил важность данного проекта: «Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Арт-кластер «Таврида» – очень интересный проект, интересное начинание, которое, безусловно, заслуживает поддержки. ...> «Таврида» действительно привлекает очень много людей и обогащает их современными формами искусства и всем тем, чем дорог Крым для граждан Российской Федерации».
Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин поблагодарил Президента за поддержку проекта, который за шесть лет превратился из форума в настоящий арт-кластер и стал якорем социально-экономического развития Судака.
Першин пригласил Президента посетить фестиваль «Таврида.АРТ», запланированный на период с 8 по 12 сентября 2021 года. На площадку в Капсельской бухте приедут креативные лидеры изменений: молодые профессионалы творческих индустрий, управленцы, блогеры, представители НКО, а также активисты движения «#МыВместе», победители проектов платформы «Россия – страна возможностей», семьи с детьми – участниками проекта «Большая перемена».
Также руководитель арт-кластера отметил, что в этом году территория «Тавриды» с ее знаменитыми арт-объектами будет открыта для жителей и гостей полуострова.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.