Президента РФ Владимира Путина пригласили на фестиваль «Таврида.АРТ»

18 мар­та 2021 года Пре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Путин про­вел встре­чу с обще­ствен­но­стью Кры­ма и Сева­сто­по­ля. Обще­ние про­шло в фор­ма­те видео­кон­фе­рен­ции с пред­ста­ви­те­ля­ми реги­о­на. Теле­мост свя­зал Ново-Ога­ре­во и тер­ри­то­рию арт-кла­сте­ра «Таври­да» в бух­те Кап­сель, где еже­год­но про­во­дит­ся форум моло­дых дея­те­лей куль­ту­ры и искусств «Таври­да» и фести­валь фести­ва­лей «Таврида.АРТ».

Кро­ме того, в насто­я­щий момент в рам­ках феде­раль­но­го про­ек­та «Соци­аль­ная актив­ность» наци­о­наль­но­го про­ек­та «Обра­зо­ва­ние» здесь ведут­ся рабо­ты по воз­ве­де­нию обра­зо­ва­тель­но­го цен­тра для моло­дых дея­те­лей куль­ту­ры и искус­ства «Арт-рези­ден­ция «Таври­да». Пла­ни­ру­ет­ся, что он ста­нет ядром кре­а­тив­но­го обра­зо­ва­ния в Рос­сии и цен­траль­ным эле­мен­том сети реги­о­наль­ных арт-резиденций.

Вла­ди­мир Путин отме­тил важ­ность дан­но­го про­ек­та: «Хочу побла­го­да­рить вас за вашу рабо­ту. Арт-кла­стер «Таври­да» – очень инте­рес­ный про­ект, инте­рес­ное начи­на­ние, кото­рое, без­услов­но, заслу­жи­ва­ет под­держ­ки. ...> «Таври­да» дей­стви­тель­но при­вле­ка­ет очень мно­го людей и обо­га­ща­ет их совре­мен­ны­ми фор­ма­ми искус­ства и всем тем, чем дорог Крым для граж­дан Рос­сий­ской Федерации».

Руко­во­ди­тель арт-кла­сте­ра «Таври­да» Сер­гей Пер­шин побла­го­да­рил Пре­зи­ден­та за под­держ­ку про­ек­та, кото­рый за шесть лет пре­вра­тил­ся из фору­ма в насто­я­щий арт-кла­стер и стал яко­рем соци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Судака.

Пер­шин при­гла­сил Пре­зи­ден­та посе­тить фести­валь «Таврида.АРТ», запла­ни­ро­ван­ный на пери­од с 8 по 12 сен­тяб­ря 2021 года. На пло­щад­ку в Кап­сель­ской бух­те при­едут кре­а­тив­ные лиде­ры изме­не­ний: моло­дые про­фес­си­о­на­лы твор­че­ских инду­стрий, управ­лен­цы, бло­ге­ры, пред­ста­ви­те­ли НКО, а так­же акти­ви­сты дви­же­ния «#МыВ­ме­сте», побе­ди­те­ли про­ек­тов плат­фор­мы «Рос­сия – стра­на воз­мож­но­стей», семьи с детьми – участ­ни­ка­ми про­ек­та «Боль­шая перемена».

Так­же руко­во­ди­тель арт-кла­сте­ра отме­тил, что в этом году тер­ри­то­рия «Таври­ды» с ее зна­ме­ни­ты­ми арт-объ­ек­та­ми будет откры­та для жите­лей и гостей полуострова.

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