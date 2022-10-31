Причины и особенности невроза иммигранта

Некоторые люди, покидающие страну, считают, что после переезда все сразу наладится. Жизнь во всех сферах станет ярче и интереснее, работа будет приносить больше денег, а семейные проблемы разрешатся сами собой. Однако на деле реальность оказывается не такой однобокой. Помочь с тревожным состоянием после переезда может квалифицированный психолог сервиса Zigmund.Online.

Эмоции от переезда

Иммиграция в другую страну может стать настоящим испытанием для многих. В различные периоды адаптации человек испытывает всю палитру эмоций — от тревоги до страха, разочарования и злости. В родном городе все привычно, знакомо, мы знаем, что и как нужно делать. После смены места жительства на уровне страны все меняется. Иммигранту кажется, что он не контролирует ситуацию. Возникает состояние потерянности и тревожности, окружающие кажутся неприветливыми и непонятными. Страх может принимать разные формы, вплоть до того, что человеку становится боязно выйти на улицу.

Помочь себе можно быстрее и эффективнее, если осознать испытываемые эмоции. Допустим, в ситуации, когда человеку страшно и тяжело говорить на другом языке, он может записаться в клуб по рукоделию, которое любит и о котором способен говорить часами. Там он найдет интересных собеседников, с которыми преодолеть языковой барьер будет легче. Важно найти способ трансформировать свой страх, потому что невыраженная эмоция все равно найдет выход. Внутреннее напряжение заставит человека фокусироваться на негативных моментах. По мере исчезания эйфории от переезда будут проявляться негативные эмоции в виде критики, сожалений и общий фокус может сместиться на негативные стороны нынешней ситуации.

Кризис идентичности

Кризисом идентичности в психологии называют период, во время которого человек пересматривает представления о себе и своем месте в социуме. Каждому важно понимать, какой он и каким хочет быть, чем отличается от окружающих. При переезде в новую страну иммигрант сталкивается с непривычными правилами и нормами поведения. Для того, чтобы влиться в общество, нужно адаптировать свои убеждения и ценности. Это непростой процесс, особенно когда есть ограничение по времени. Лучше понять себя и окружающих поможет расширение границ своих знаний. Можно представить, как этот человек думает или что его мотивирует. Когда из-за культурной разницы что-то непонятно, можно прямо спросить: «А почему вы так делаете?». Открытость к диалогу и благожелательное отношение даже к непривычным вещам не только помогут открыться для себя с новой стороны, но и развить себя в личностном плане.

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