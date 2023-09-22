В августе 2023 года международная премия «Культура онлайн» объявила о старте приема заявок на участие от создателей цифровых проектов, блогеров, творческих союзов и объединений в области культуры по всему миру. Изначально планировалось завершить прием заявок 22 сентября 2023 года, но по просьбам участников оргкомитетом было принято решение продлить сроки подачи заявок до 1 октября включительно.

У будущих конкурсантов появилась дополнительная неделя для того, чтобы смело заявить о своих проектах. Прием заявок осуществляется на официальном сайте премии «Культура онлайн».

С 2020 года география премии только расширялась, а к участникам каждый год присоединяются талантливые деятели культуры и искусства. За годы проведения премия «Культура онлайн» привлекла внимание участников из Австрии, Сингапура, Мексики, Бельгии, Чехии, Швейцарии и многих других стран. Это дает основания считать премию «Культура онлайн» одним из ярчайших конкурсных событий последних лет.

В 2023 году оргкомитет «Культуры онлайн» выделил 7 номинаций самых разнообразных форматов:

Для лучших из лучших – Лучший онлайн-проект 2023 – номинантами на премию могут стать проекты из сферы театра, музыка, кино.

Для тех, кто умеет работать в команде – Лучшая коллаборация – кандидатом на премию может стать онлайн-проект в сфере культуры, реализованный при участии двух или более компаний.

Для тех, кто с новыми технологиями на «ты» – Лучшее IT-решение для культурной сферы – для проектов с использованием технологии Blockchain или искусственного интеллекта, или с применением цифровых технологий, VR/AR и др.

Для тех, кто в курсе всех трендов в digital – Лучшая SMM-кампания – кандидатом на премию может стать блог в социальных сетях ВКонтакте, TikTok, Telegram, Twitter, YouTube, Одноклассники и других.

Для тех, кто несет знания в массы – Лучший просветительский проект – кандидатом на премию может стать образовательный проект в онлайн-формате: лекции, мастер-классы, учебные курсы, программы и др.

Для тех, кто живет «здесь и сейчас» – Лучшая онлайн-трансляция – кандидатом на премию может стать проект, демонстрирующий события в сфере культуры в режиме реального времени: прямые эфиры, онлайн-трансляции.

Для ценителей игр и развлечений – Культурная геймификация – кандидатом на премию может стать мобильное приложение, онлайн-игра в сфере культуры.

Победителей премии экспертный совет будет определять по нескольким критериям: охват аудитории, инновационность, пользовательский опыт, масштабируемость и культурная ценность.

По результатам оценки работ участников оргкомитет оставляет за собой право дополнительно поощрить отдельных конкурсантов Специальным призом Российского фонда культуры и Специальным призом жюри.

Более того, в 2023 году к премии присоединился партнер – Департамент по работе с сообществами VK, который в свою очередь, также отметит финалистов и победителей.

Церемония награждения победителей состоится 15 ноября в формате онлайн на официальном сайте премии «Культура онлайн»: culturaonline.ru.

Официальный сайт премии: www.culturaonline.ru.

Официальный адрес электронной почты: award@culturaonline.ru.

Организатор международной премии «Культура онлайн» – Российский фонд культуры.

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