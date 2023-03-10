«Прикосновение космоса»: работы из фондов Музея Мирового океана представлены в Государственном музее кино в Москве

10 марта 2023 года в Москве открылась выставки «Прикосновение космоса». Это совместный проект Государственного музея кино и музея-заповедника «Музей Мирового океана» (Калининград).





Основу выставки составят работы участника российских и международных показов компьютерной графики и фотографии Алексея Кожанова из фондов Музея Мирового океана. Автор работ известен во всем мире как концептуальный художник фантастического блокбастера от киностудии «20-th Century FOX» «Прометей». Его графика – это возможность заглянуть в далекое будущее, совершить прогулку по ландшафтам инопланетных цивилизаций.

Произведения Алексея Кожанова построены таким образом, чтобы создать ощущение полной реальности сюжетов, как будто бы это настоящие фотоснимки. Подобный эффект «погружения» возможен благодаря применению современных информационных программы для создания 3D графики. Для создания работ в окончательном виде применялся способ фиксации изображений по специальной технологии. Фотоизображение «сращивается» с акриловым стеклом с помощью геля, который превращает «сэндвич» в монолит. В результате пластифицированное изображение приобретает объём и глубину за счёт эффекта «мокрой» фотографии.

Работы Алексея Кожанова дополнят образцы метеоритов из коллекции Музея Мирового океана. На выставке будет представлено свыше 30-ти «чужеземцев».

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