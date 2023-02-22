«Принцесса балета» с Уми Бруни Гаррель и Майвенн выходит в российский прокат

2 марта кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат «Принцесса балета» — трогательную и вдохновляющую танцевальную мелодраму в духе фильма «Билли Эллиот». Главную роль в картине сыграла юная Уми Бруни Гаррель — приемная дочь актера Луи Гарреля и актрисы и режиссера Валерии Бруни-Тедески. Ее напарницей по картине и главным антагонистом выступила известная французская актриса и режиссер Майвенн, известная по ролям в фильмах Люка Бессона «Леон» и «Пятый элемент», а также снявшая французский хит «Мой король».

По сюжету фильма талантливая юная Нинэ поступает в балетную школу при Парижской опере. Однако ее преподавательница и кумир мадам Белаж, в прошлом известная балерина, невзлюбила ее с первого взгляда. Белаж против принятия девочки в школу: она считает, что это противоречит их трехсотлетней традиции, и что Нинэ не сможет вырасти в профессиональную балерину. Нинэ все же принимают, но жизнь в школе оказывается далеко не радужной: необходимо следить за строгой диетой, другие девочки избегают ее, а Белаж критикует и отказывает в ролях. На пути к мечте Нинэ предстоит научиться не только танцам, но и самоконтролю, а также разгадать тайную причину ненависти мадам Белаж.

Фильм написал и срежиссировал Рамзи Бен Слиман. Идея танцевального кино пришла к Рамзи, когда он водил на балет свою дочь. В фильме режиссер тщательно воссоздавал жизнь школы при Парижской опере — это одно из старейших учебных заведений в балетном мире, созданное в 1713 году и очень ценящее свои традиции, поэтому репрезентация на экране требовала особой щепетильности. Режиссер изучал документальные фильмы и диссертации о школе, черпал вдохновение из жизни реальных директоров — например, легендарной балерины Клод Бесси. Хореографом картины выступил актер и танцор Мехди Керкуш. Керкуш работал в таких фильмах, как «Король-солнце» и «Танцуй сердцем», а также над игрой Just Dance. Он регулярно ставит танцы и успел поработать в том числе с Парижской оперой. В «Принцессе балета» Керкуш занимался не только классическим танцем — в картине также много хип-хопа.

Главную роль в картине исполнила четырнадцатилетняя Уми Бруни Гаррель — приемная дочь Луи Гарреля и Валерии Бруни-Тедески. Уми родом из Сенегала, родители удочерили ее, когда ей было всего четыре месяца. Роль в «Принцессе балета» — первая главная роль юной актрисы, до этого она успела сняться в фильме Луи Гарреля «Этот новый мир», а также в картине Валерии Бруни Тедески «Летний дом». История юной Нинэ во многом отзывается для самой Уми — как и ее героиня, Уми — единственная темнокожая девочка в своем танцевальном классе. По мере взросления, Уми сталкивалась с вопросами о том, почему оба ее родителя не такие, как она, и так же, как и ее героине, Уми было тяжело принять себя и свой цвет кожи.

Интересно, что режиссер искал актрису на главную роль не только во Франции, но и в других франкоязычных странах — Мали, Сенегале. Задача была непростой, ведь темнокожие девочки рано бросают классический танец, потому что не видят в нем будущего для себя. Ситуация осложнялась разгаром ковида. Рамзи искал свою героиню по разным странам в течение нескольких месяцев, а она, по иронии судьбы, жила с родителями в 200 метрах от его дома.

Говоря о работе с Майвенн, Рамзи Бен Слиман признался, что написал сценарий фильма специально под нее. Он даже не рассматривал других актрис, а ее фильм «ДНК» только лишний раз убедил режиссера в правильности своего выбора. Приступая к работе над своей героиней, актриса похудела, научилась, как все балерины, держать правильно спину, оттачивала в себе определенную скованность и жесткость, чтобы отразить “траур по самой себе” — так выразился о ее персонаже режиссер.

У фильма богатый саундтрек. Так как в картине нашлось место не только классическим, но и современным и уличным танцам, в кадре играет много популярной музыки, знакомой всем по Тиктоку. Герои танцуют как под Шуберта и Эйнауди, так и под BB Compte и Astronaut In The Ocean.

Уми Бруни Гаррель – четырнадцатилетняя актриса, приемная дочь Луи Гарреля и Валерии Бруни-Тедески. Свои первые роли она исполнила в фильмах родителей: картинах «Этот новый мир» Гарреля и «Летний дом» Бруни-Тедески. В «Принцессе балета» Уми впервые исполняет главную роль. Девочка занимается классическими, современными, джазовыми и хип-хоп танцами.

Майвенн – французская актриса, режиссёр и сценарист. Отец — вьетнамского происхождения, вырос в Бретани, мать — актриса Катрин Бельходжа, из Алжира. Брат и сестра Майвенн — тоже актёры. С детства играла в театре (в шесть лет получила роль у Антуана Витеза в Театре Шайо в трагедии Робера Гарнье «Ипполит», 1982), снималась в кино (участвовала в фильме Жана Беккера «Убийственное лето», 1983). С 16 лет сожительствовала в США с Люком Бессоном, от которого родила дочь Шанну, играла в бессоновских фильмах «Леон» и «Пятый элемент» (Дива Плавалагуна). После разрыва с Бессоном и возвращения во Францию пробовала себя в роли юмористки и режиссёра. В последнем качестве добилась успеха, сняв фильм «Простите меня» (2006, две номинации на премию «Сезар»). Удачной была и её следующая картина «Бал актрис» (2009, премия Анри Ланглуа). Третья режиссёрская работа, фильм «Полиcc», была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», получила приз жюри Каннского кинофестиваля (2011) и ещё несколько премий. В 2015 году она сняла фильм «Мой король». Картина получила восемь номинаций на "Сезар", а Эммануэль Берко была признана Лучшей актрисой на Каннском кинофестивале. В 2019 году Майвенн сняла «ДНК», номинированный на "Сезар" за лучшую режиссуру. Летом 2021 года она снялась в «Принцессе балета», а сейчас снимает свой новый фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом.

Аиса Маига – французская актриса, режиссёр, писатель, продюсер и активистка, уроженка Сенегала, представительница народности сонгай. В качестве актрисы работала с такими крупными режиссёрами, как Михаэль Ханеке, Абдеррахман Сиссако, Мишель Гондри, Чиветел Эджиофор. Переехала во Францию, когда ей было 4 года. Её отец, Мохамед Майга, был убит в 1987 году, за несколько месяцев до того, как глава государства Буркина-Фасо был свергнут в результате государственного переворота. В кино дебютировала в 1996 году, получив роль в фильме «Папа Сарако» Дениса Амарта, её партнёром по съёмочной площадке был Иван Атталь. В 2000 году сыграла в фильме Михаэля Ханеке «Код неизвестен», в 2005 году режиссёр вновь пригласил актрису в свою картину «Скрытое». В том же 2005 году её роль в картине режиссёра Седрика Клапиша «Красотки» сделала её довольно известной во Франции актрисой. За роль в драме Абдеррахмана Сиссако «Бамако» (2006) Майга была номинирована на премию «Сезар» как самая многообещающая актриса и стала первой французской актрисой африканского происхождения, когда-либо получившей номинацию, тем самым став самой заметной чёрной актрисой, работающей во Франции. В том же году на Каннском кинофестивале состоялась премьера ленты «Париж, я люблю тебя» (2006), где она сыграла главную женскую роль в части южноафриканского режиссёра Оливера Шмитца. На красной дорожке Канн к Майге присоединились Оливер Шмитц и продюсер Дэнни Гловер. В 2008 году она сыграла в итальянской картине «Белые и чёрные» в паре с актёром Фабио Воло, фильм был посвящён межрасовым отношениям. В 2009 году получила премию за лучшую женскую роль за игру в этом фильме на Фестивале итальянского кино в Бастии. В 2014 году вместе с Одри Тату и Роменом Дюрисом снялась в сюрреалистическом фильме Мишеля Гондри «Пена дней». В 2016 году снялась в фильме Netflix «Африканский доктор» вместе с актёром из Конго Марком Зингой. В 2018 году снялась в ирландском криминальном сериале RTE Taken Down по сценарию Стюарта Кэролана, её роль была положительно отмечена критиками. В 2019 году снялась вместе с Чиветелом Эджиофором в его совместном с Netflix фильме о малавийском продовольственном кризисе 2000-х годов «Мальчик, который обуздал ветер», премьера фильма состоялась на Кинофестивале Сандэнс а 1 марта 2019 года фильм стал доступен на платформе Netflix.

Рихард Заммель – немецкий актёр. Родился в Гейдельберге. Изучал драму и музыку в Хильдесхайме, ФРГ. По окончании, с 1981 года — актёр городского театра Хильдесхайма. С 1983 года — во Франции. Окончил актёрские и режиссёрские курсы в Экс-ан-Провансе, Франция. Продолжил обучение актёрскому мастерству в школе Сюзан Страсберг и Франчески Де Сапио в Риме, Италия. С 1989 года работал с театральным режиссёром Джорджо Барберио в Риме, Италия. В 1993 году вернулся из Италии в Париж. Играл на сценах театров Франции, Канады, Австрии, Германии, Великобритании. Дебют в кино состоялся в 1991 году в итальянском триллере режиссёра Микеле Соави «Секта», в котором Рихард сыграл водителя грузовика. В 1998 году сыграл в фильме «Такси» главаря банды гастролёров грабителей банков на «Мерседесах». В 2000 году сыграл в австрийском телесериале «Комиссар Рекс». Международную известность получил после исполнения роли Вернера Рахтмана в военной драме американского режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009). Активно снимался в фильмах и телесериалах французских, итальянских и немецких кинематографистов. Французский вариант произношения — Ришар Саммель. С 2014 года играет роль Томаса Эйхорста в сериале Гильермо дель Торо «Штамм». В 2015 году за участие в нём был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший телеактёр второго плана».

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