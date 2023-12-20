Чтобы избавиться от смертельного проклятия, принц Аситака отправляется в опасное путешествие и оказывается в загадочной стране, где сражаются лесные духи и люди за право владеть древним Лесом. Там он встречает отважную юную Принцессу Мононоке, воспитанницу богини-волчицы, которая пытается спасти лес от людей. Теперь судьба всех зависит только от одного воина — принца Аситаки.

Сюжет «Принцессы Мононоке» разворачивается в средневековой Японии XV века, во времена периода Муромати, в эпоху которого в Японии появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Аситака подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден оставить свою деревню и отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления. Он оказывается в загадочной стране, где идет ожесточенное противостояние Железного города, которым правит госпожа Эбоси, и обитателей Древнего Леса. Там Аситака встречает Принцессу Мононоке — приемную дочь богини-волчицы и повелительницу зверей, которая пытается спасти от людей лес и обитающий в нем Дух Леса, который предстает в виде прекрасного оленя. Теперь исход битвы между людьми и лесными духами зависит именно от них.

На момент создания «Принцесса Мононоке» была самым дорогим аниме в истории, её бюджет составлял $23,5 млн. Картина была с восторгом встречена и критиками, и зрителями, что отразилось на её сборах — в прокате фильм собрал $150 млн. “Принцесса Мононоке” обрела такой успех не только благодаря кропотливо созданной анимации, каждый кадр которой Миядзаки утверждал лично, но и благодаря универсальности истории — зрителю совсем необязательно разбираться в японской культуре, чтобы проникнуться показанными на экране событиями.

В истории «Принцессы Мононоке» заложено множество глубоких тем, которые волновали Хаяо Миядзаки. Основная и сюжетообразующая — противостояние человека и природы, остающееся актуальным на протяжении всей истории человечества. Желание человека улучшать условия своей жизни, добывая металл, древесину и прочие необходимые ресурсы, заставляет его наносить природе непоправимый вред. Боясь бедности и смерти, человек продолжает жестоко относиться к Лесу и его обитателям - животным, духам, богам. Но те умеют защищать родные земли и отвечать обидчикам, отвечать кровожадно. Считая человека захватчиком, жители Леса вступают с ним в войну за собственный дом.

Изначально главными источниками вдохновения Миядзаки при создании «Принцессы Мононоке» стали его собственная однотомная манга «Путешествие Сюны» и картина Акиры Куросавы «Семь самураев». К моменту начала работы у Хаяо Миядзаки не было готового итогового сценария картины. Он утверждал, что продвигается по сюжету наощупь. В ходе работы некоторые изначально задуманные персонажи были удалены, а сюжетные арки изменены. Финальная версия фильма сильно отличалась не только от начальных набросков автора, но и от предыдущих работ студии. К примеру, в «Принцессе Мононоке», в отличие от прошлых картин Ghibli, встречаются гораздо более детализированные и реалистичные сцены схваток. Пойдя на такой шаг, студия намеренно хотела разрушить устоявшийся образ и открыть новую страницу истории.

Также «Принцесса Мононоке» стала первым проектом студии, в создании которого применялась техника CG. В основном она применялась для создания движущихся 3D моделей и совмещения слоёв в кадре. Создатели картины даже обратились за помощью в Microsoft, чтобы те разработали для них специальную программу для работы с изображением. В итоговой версии фильма было использовано около ста кадров, сделанных при помощи компьютера.

Интересные факты

Изначально были предложены два названия фильма. Одно из них, которое впоследствии и было выбрано, а другое — «Легенда об Аситаке».

Производство аниме-фильма началось в июле 1995 года. Миядзаки лично курировал каждый из 144000 кадров в фильме, и примерно 80000 из них, он редактировал сам. Работы по созданию фильма окончательно завершились всего за несколько месяцев до японской даты премьеры.

Фильм, по большей части, был нарисован вручную, но включает в себя некоторые моменты с использованием компьютерной анимации (в общей сложности, пять минут хронометража). Еще 10 минут занимает цифровая живопись, используемая во всех последующих фильмах студии Ghibli.

Чтобы выразить несогласие с попытками сократить американское издание фильма, Хаяо Миядзаки прислал компании Disney окровавленный меч, на котором было написано «не резать».

Имена двух других детей богини-волчицы Моро не упоминаются. А вот имя Сан означает «Три», из чего следует, что имена волков, возможно, «Ичи» и «Ни» — «Один» и «Два». «Мононокэ» можно перевести, как «мстительный дух».

Плащ Госпожи Эбоси — это плащ, который носят мужчины, а не кимоно; плащ показывает ранг госпожи и её важность.

Хаяо Миядзаки предпочел японских кино- и театральных актеров профессиональным сэйю, чтобы избежать «штампованных образов».

В мае 1995 года Хаяо Миядзаки и аниматор Масаси Андо, вместе с командой художников и цифровых аниматоров, отправились в древние леса острова Якусимы, который находится в 60 км южнее острова Кюсю, а затем в горы Сираками в северной части Хонсю для вдохновения в создании пейзажей, как это было с фильмом «Навсикая из Долины Ветров».

После окончания работы над фильмом Миядзаки планировал уйти из режиссуры, но коммерческий успех картины и признание со стороны Японской киноакадемии заставили его передумать.

Хаяо Миядзаки 一 японский режиссёр-аниматор, сценарист, писатель и продюсер. Он начал заниматься анимацией ещё в 60-е, а в 1985 году и основал собственную студию 一 Studio Ghibli. Миядзаки не раз становился лауреатом мировых кинопремий, на его счету Золотой медведь с Берлинского кинофестиваля, Золотой лев с кинофестиваля в Венеции и два Оскара 一 за анимационный фильм «Унесенные призраками» в 2003 и почетная премия за вклад в кинематограф в 2015. Творчество Хаяо Миядзаки пропитано гуманизмом, а главными темами его фильмов всегда становятся важные общечеловеческие ценности: пацифизм, семья, любовь, взаимоотношения между природой, человеком и созданными им технологиями.