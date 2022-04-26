Привет, «ЛЮСЯ»!

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал фото со съемок своего оригинального сериала — «ЛЮСЯ» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Новый 8-серийный проект выйдет в PREMIER уже этим летом.

Производством драмеди занималась компания Good Story Media. Автор сценария и креативный продюсер – Пётр Внуков («Звоните ДиКаприо», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Сладкая жизнь»), режиссер — Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология» и др.)

Главный герой – талантливый программист Сеня (Данила Козловский). У него есть семья, но в ней нет понимания и поддержки. Он хороший отец и муж, но отношения с женой все ухудшаются, а на горизонте появляются соблазны, против которых он не всегда может устоять. Стоит отметить, что здесь образ Данилы Козловского далек от привычных альфа-героев актера.

Лучше всех Сеню понимает «ЛЮСЯ» — умная колонка с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Герой откровенно делится с колонкой всеми своими переживаниями. Он хочет, чтобы созданный им продукт был уникальным и похоже это удается – «ЛЮСЯ» буквально читает мысли Сени, знает наперед его реакции и даже решает его проблемы. «ЛЮСЯ» становится чем-то гораздо большим, чем просто умная колонка. Она же помогает Сене пережить личную драму, делает его сильнее, богаче, свободнее, но что она хочет взамен?

Жизнь героя меняется до неузнаваемости, его социальный статус, окружение, он сам. Но быстро насытившись этим, Сеня понимает, что его внутренняя дыра стала только больше, а то единственное, что было для него когда-то ценным он потерял. Сеня думал, что «ЛЮСЯ» — его эксперимент, а на самом деле он сам стал объектом изучения искусственного разума, который исследует природу человека, границы его морали и этики. Оказавшись буквально на самом дне, главный герой решается на отчаянный шаг…

Съемки сериала проходили в Москве, одной из локаций стал большой замок, в который переехал главный герой со своей новой знакомой — соблазнительной Ниной в исполнении Кристины Асмус. Помимо Данилы Козловского и Кристины Асмус, в сериале снимались: Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник, Ян Цапник, Анна Слю и другие.

Пётр Внуков, автор сценария и креативный продюсер:

– Главный герой — Сеня пытается обрести внутреннюю силу, которую, как ему кажется, он давно утратил, а возможно и никогда не имел. Он думает, что отсутствие этой внутренней силы является причиной всех его проблем, и для того, чтобы с этим разобраться, он прибегает к самым разным способам: от регрессивного гипноза до встречи с призраками прошлого. Чем глубже мы будем проникать в сознание Сени, тем больше ответов получать.

Иван И. Твердовский, режиссер:

– Важным для результата и успеха любого проекта всегда является атмосфера при его создании. Ее невозможно сделать искусственно. Появляется она из идеи и сценария фильма, в первую очередь, и заряжает своей энергией всех участников. Нам было важно создать оригинальную художественную интонацию, при этом сохранив все пути коммуникации с широкой аудиторией. На мой режиссерский вкус получилось найти интересный баланс и поставить жанровую историю в тенденциях современного искусства. Это мне кажется выгодно отличает сериал «ЛЮСЯ» от других историй. Хочется, чтобы зритель прочувствовал этот вкус.

Данила Козловский, исполнитель главной роли:

– Сериал «ЛЮСЯ» стал для меня очень интересным опытом. Недавняя пандемия открыла новые острые углы в человеческих отношениях и вывела на совершенно иной уровень роль высоких технологий в нашей повседневной жизни. Мой герой Сеня, программист и изобретатель, перестав находить тепло и понимание в близких ему людях, неожиданно обрел их в искусственном интеллекте. Он изобрел умную колонку, вложил в основу ее алгоритмов человеческие реакции, дал ей человеческое имя «Люся» и заполнил ею большую часть своей жизни. Он думает, что в процессе испытаний изменил искусственный разум, превратив его в живое существо. И не сразу понимает, что главный объект эксперимента – он сам и те пределы дозволенного, за которые он готов шагнуть.

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