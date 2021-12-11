Призеры «Индюшат — 2021» БИБН дадут жаркий концерт в PUNK FICTION

16 декабря 2021 года отвязные питерские панки БИБН поставят на уши всю Москву. Эпохальный лайв состоится в клубе PUNK FICTION. Музыкантов поддержат сеты от дружественных коллективов «Пластик» и НБИП.

Скандальные и экстраординарные БИБН стали настоящим открытием «Индюшат — 2021», заняв почетное второе место. Группа успела «пошуметь» и на New Open и засветиться в документальном фильме фестиваля. Также их песня «Человек» стала саундтреком к сериалу «Мастер» для Premier и НТВ.

БИБН (Без Имени Без Номера) — это питерская группа, создающая мощную музыку на стыке рока, электроники и панка.

Каждый их лайв — это неподдельно дикая искренность и самобытность, бескомпромиссная панк-ярость, дарующая освобождение, и просто объединяющая сила музыки, говорящая с каждым.

Начало в 19:00.

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