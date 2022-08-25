Прочувствовать лето за один день на фотовыставке Игоря Пискарева

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24 августа 2022 года состоялось открытие выставки Игоря Пискарева «Лето моей жизни…» в ЦОК ВКС.

Лето – время искренности, нежности, радости и счастья. Именно эти эмоции вдохновили автора выставки, удивительное сочетание лучших эмоций человека вызовет отклик и у зрителей. Посетители окунутся в море легких воспоминаний и чувств, увидят своё отражение в зеркале ностальгии.

Экспозиции и просто фотографии Игоря Пискарева пользуются популярностью у глянцевых журналов и у звёзд, а в 2017 году была организована выставка, посвящённая им.

Выставку члена Гильдии фотографов и Союза журналистов России, чьи работы хранятся в лучших музеях России, можно увидеть вплоть до 7 сентября с 12:00 до 16:00 по адресу Москва, ул. Павловская, д. 8.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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