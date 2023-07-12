Продлен прием заявок на Всероссийский творческий конкурс молодых композиторов и поэтов «Голоса Родины»

Оргкомитет Всероссийского творческого конкурса молодых композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины» принял решение о продлении срока приема заявок на участие в проекте до 20 сентября 2023 года. Напомним, конкурс проводится Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Главная цель конкурса – формирование площадки для творческих дебютов талантливых авторов. В летний период отпусков не все композиторы и поэты, желающие стать участниками проекта, успевают подготовить необходимые материалы и подать заявки. Решение о переносе даты окончания приема работ на сентябрь позволит большему числу авторов представить свои патриотические композиции широкой аудитории.

Собранные заявки будет рассматривать авторитетное жюри, в состав которого вошли видные деятели культуры: композитор, народный артист РФ Алексей Рыбников; джазовый пианист, народный артист РФ Даниил Крамер; композитор и исполнитель, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Пресняков; композитор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий; актер и кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шевельков; начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Людмила Сироткина; генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ Лариса Назарова; поэт-песенник Александр Шаганов; поэт, писатель Александр Вулых; поэт Сергей Сашин.

Судьи выберут композиции, которые прозвучат в финале и будут претендовать на победу в трех основных номинациях: «Лучшая песня», «Лучший текст песни» и «Лучшая музыка для песни».

Также после завершения приема и обработки заявок будет открыто зрительское голосование, которое определит финалистов и победителей в специальной номинации «Лучшее исполнение песни». Зрители смогут посмотреть присланные конкурсантами видеозаписи на сайте проекта и отдать свой голос за исполнения, вызвавшие наибольший эмоциональный отклик.

Финалисты во всех номинациях будут объявлены 25 октября 2023 года. Заключительный гала-концерт, приуроченный ко Дню народного единства, состоится в Московском театре «Школа современной пьесы» и будет транслироваться на нескольких онлайн-площадках. Победители конкурса получат денежные призы.

Лучшие патриотические песни войдут в электронный нотный сборник, который будет издан по завершении проекта.

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