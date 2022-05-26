Продлены сроки приема заявок на участие в Национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters-2022

Сроки приема заявок на участие в Национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters продлены до 12 июня. ArtMasters – специализированная площадка, направленная на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий.

Чемпионат объединяет лучших представителей творческих профессий, участие в нем уже приняли более 27 тыс. человек из разных субъектов Российской Федерации. В этом году география чемпионата ArtMasters расширяется – в конкурсе смогут принять участие граждане других стран, владеющие русским языком.

Напомним, что в этом году ArtMasters станет одним из партнеров Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского.

Заявки принимаются по двум категориям: основная (18-35 лет) и юниоры (14-17 лет). Подать заявку можно на сайте чемпионата.

В этом году состав экспертного совета дополнили специалисты следующих компетенций: геймдизайнер Анатолий Казаков, саунд-дизайнер Павел Дореули, сценарист Андрей Золотарев, сценограф Нана Абдрашитова, специалист компьютерной графики Антон Сакара, мультимедиа художник Илья Старилов, звукорежиссер записи музыки Андрей Левин, продюсер Алексей Боков.

Призовой фонд конкурса составляет 23 млн 750 тыс. рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

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