Продлён приём заявок на соискание просветительской Премии «Знание»

Российское общество «Знание» продлило прием заявок на соискание просветительской Премии «Знание» до 4 сентября, чтобы все желающие успели принять в ней участие. Организаторы уже получили несколько тысяч заявок почти из всех регионов России. Номинированные проекты, деятели и компании пройдут многоступенчатый независимый отбор, а наиболее интересные кейсы будут представлены Почетному жюри в ходе очного этапа в ноябре. Принять участие в Премии может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность. Причем номинировать можно не только себя, но также других людей или интересные проекты. Заявки принимаются на сайте premiya.znanierussia.ru.

Премия Российского общества «Знание» учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей. Лауреатами Премии станут просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей. Премия вручается ежегодно.

«Мы уже получили около четырех тысяч заявок, хотя до окончания приема остается еще месяц. Номинанты на Премию были выдвинуты почти из каждого региона, что говорит о большом интересе россиян к просвещению. Судя по тематике инициатив, в обществе наибольший запрос на просветительские проекты в сфере культуры и искусства, науки и истории, а также социальной деятельности. Заявки удивляют разнообразием форматов: помимо классических – журналов, книг, фильмов, подкастов, лекций, курсов, марафонов и фестивалей, есть также такие необычные формы, как региональные арт-выходные, этнокультурная образовательная сеть, «беговые» экскурсии и даже флешмоб, посвященный русскому самовару. Многие проекты связаны с экологической повесткой, например, просвещение людей о важности сортировки и переработки мусора, об углеродном следе от их деятельности, о различных эковолонтерских инициативах», – рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Заявочная кампания и номинации

К настоящему моменту больше всего заявок на соискание Премии получено в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» – более 700. В рамках номинации будут определены лучшие деятели и просветительские проекты, связанные с культурным наследием России, популяризацией творчества и искусства, а также историей культуры и искусства. В числе уже поданных заявок представлены проекты, ориентированные на молодое поколение – это региональные творческие объединения, творческие мастерские, детские киностудии, а также музыкальные проекты. Отдельного внимания заслуживают проекты, направленные на популяризацию традиционной культуры регионов России – серии ремесленных мастер-классов, интерактивные выставки ремесленных атрибутов и национальные чтения.

На втором месте – номинация «За вклад в просвещение в сфере «Мы Вместе» – почти 500 заявок. Награду в этой номинации вручат за деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни. На Премию выдвинуты волонтерские инициативы и донорские акции, мероприятия по формированию экологической культуры у детей и взрослых, а также проекты для детских домов и приютов, например, по приобщению воспитанников детских учреждений к спорту и здоровому образу жизни.

Третье место по количеству заявок (около 450 в каждой) делят номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» и «За вклад в просвещение в сфере «История». Здесь представлены, например, комиксы о научных разработках, курсы по инженерной физике для дошкольников и младших школьников, просветительский проект про отечественную частную космонавтику, мобильный аудиогид по историческим местам. Достижения учителей и преподавателей будут оцениваться в номинациях «За просветительскую деятельность в школе» (более 350 заявок) и «За просветительскую деятельность в вузе и ссузе» (более 250 заявок). Около 200 заявок подано в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и Бизнес».

Более 250 проектов выдвинуты в номинации «За лучшее просветительское мероприятие»: здесь оцениваются масштабные и значимые просветительские события, прошедшие в 2021–2022 гг. Среди них – проекты, направленные на модернизацию и развитие туристической инфраструктуры регионов, естественно-научные и исторические фестивали, а также многочисленные профнавигационные мероприятия, помогающие молодежи сделать осознанный профессиональный выбор. Почти 200 заявок получено в номинации «За лучшую просветительскую книгу», свыше 100 – в номинации «За лучший просветительский фильм». Большое количество представленных в номинации книг и фильмов привлекают внимание жителей России к географическим и этнокультурным особенностям малоизученных регионов страны, а также способствуют сохранению исторической памяти.

Особая номинация – «За вклад в просвещение в сфере «Новые горизонты» – учреждена для проектов и просветителей, которые активно рассказывают о новых возможностях и перспективах в разных сферах, импортозамещении, геополитике и роли России в мире. Среди полученных заявок – мероприятия по развитию внутреннего туризма, популяризации русского языка в России и за рубежом, мастерские новых медиа.

Отбор заявок

На предварительном отборочном этапе заявки будут оцениваться Экспертной комиссией. В нее входят более 250 авторитетных экспертов, среди которых проректоры вузов, предприниматели, руководители молодежных организаций, представители корпораций и другие. Далее заявки будут рассматриваться Экспертным советом, в который войдут руководители компаний и государственные деятели. По итогам работы Экспертного совета будут сформированы шорт-листы: по четыре претендента в каждой из номинаций и соответствующих категориях – всего не менее 68.

В ноябре номинанты, вошедшие в шорт-листы, проведут очную защиту своих проектов и инициатив перед членами Почетного жюри, куда приглашены выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, известные деятели науки, культуры и искусства.

На всех этапах отбора эксперты и Почетное жюри будут оценивать претендентов, исходя из социальной значимости, масштаба и охвата, а также уникальности их просветительских инициатив. Лауреаты в главной номинации – «За общий вклад в просвещение» – будут определены голосованием Почетного жюри из всех участников очного этапа.

Кроме того, в рамках народного онлайн-голосования, которое пройдет на сайте Премии с 10 ноября по 1 декабря, россияне смогут выбрать победителей в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».

Всего будут определены 22 лауреата. Торжественная церемония вручения Премии «Знание» состоится в декабре в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.