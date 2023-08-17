Продолжается набор дизайнеров на конкурс «Фабрика дизайна 2.0»

К участию в конкурсе дизайн-решений приглашены дизайнеры, бюро, студии и команды. Это уникальное событие направлено на развитие новых бизнес-связей между талантливыми дизайнерами и российскими промышленными компаниями, а также на поиск лидеров промышленного дизайна в стране.

За два года конкурс зарекомендовал себя как успешную платформу для творческого обмена и сотрудничества. После финала треков «Техносуверенитет» и «Экспорт», на которых было представлено более 60 уникальных идей, новыми темами стали «Быт» и «Устойчивость». Дизайнерам предстоит работа над отраслевыми задачами, представленными компаниями из различных сфер.

Участие в конкурсе «Фабрика дизайна 2.0» — это уникальная возможность для дизайнеров и студий из всех уголков России продемонстрировать свой талант на федеральном уровне. Кроме того, участники получат шанс повысить свой профессиональный статус и расширить компетенции через взаимодействие с ведущими представителями отечественной индустрии дизайна, а также возможность заключить новые перспективные контракты.

В 2022 году конкурс собрал 368 команд, которые работали над решением 140 задач от предприятий. 69 победителей конкурса получили признание от профессионального жюри. Было подписано 22 соглашения о сотрудничестве.

В конкурсе могут принять участие дизайнеры и команды со всей России, имеющие статус юрлица, ИП или самозанятого. Регистрация доступна на сайте: id.designfactory.moscow/login.

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