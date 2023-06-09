Продолжается набор в Академию «Меганом» на программу Кирилла Крока «Директора театров Будущего»

С 1 по 16 июля на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») в очном формате пройдет образовательная программа Кирилла Крока «Директора театров Будущего». Программа нацелена на обучение перспективных молодых театральных продюсеров и менеджеров навыкам управления государственным культурным учреждением. Регистрация открыта до 10 июня на сайте https://tavrida.art/academy

Программа «Академия Кирилла Крока "Директора театров Будущего"» Академии творческих индустрий «Меганом» направлена на формирование управленческого кадрового резерва государственных театров ー создание «скамейки запасных» будущих заместителей директоров и директоров. В рамках программы 30 молодых театральных продюсеров и менеджеров обучатся навыкам управления государственным культурным учреждением: от строительства здания и взаимодействия с органами власти до выпуска репертуара и управления творческим коллективом. Куратор образовательной программы ー продюсер направлений «Театр» и «Цирк» арт-кластера «Таврида» Ольга Маркелчева.

Участниками программы могут стать театральные менеджеры и продюсеры, а также заместители директоров театров в возрасте от 18 до 35 лет. С 24 июля по 11 сентября программа пройдет в онлайн-режиме, офлайн обучение запланировано с 1 по 16 июля на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму, а завершающий этап состоится в рамках Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров в Геленджике с 19 по 23 сентября. Подать заявку на участие можно до 10 июня на сайте: https://tavrida.art/academy

Программа разработана экспертом арт-кластера «Таврида», директором Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Кроком, чтобы перспективные театральные менеджеры и продюсеры научились грамотно выстраивать взаимодействие между административными и творческими работниками, изучили психологические особенности управления большим коллективом и улучшили собственные коммуникативные навыки. Помимо этого, обучение будет посвящено основам кадровой политики в театре, организации продаж и работе с грантовыми системами. Своими знаниями в области театрального менеджмента поделятся опытные наставники и эксперты индустрии, в их числе директор «Театрального проекта 27» Наталия Сергеевская, исполнительный директор Пермского академического «Театра-Театра» Егор Мухин, первый заместитель художественного директора МХТ им. А. П. Чехова Айрат Тухватуллин, директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова Сергей Самодов, эксперт по фандрайзингу и арт-проектированию Евгения Карпанина, а также юрист МХТ им. А. П. Чехова и автор телеграм-канала «ЮрКульт» Валерия Маламура.

Академия творческих индустрий «Меганом», на площадке которой пройдет образовательная программа, ー это новая концепция образовательной среды для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, которая стала ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ» и одной из ведущих площадок России по созданию проектов в сфере креативных индустрий. Круглогодичный образовательный центр позволяет молодым профи получить профессиональное образование под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

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