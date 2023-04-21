Продолжается прием заявок на участие в XI Премии «Здоровое питание»

Оргкомитет XI ежегодной Премии «Здоровое питание» сообщает о продолжении приема заявок на участие. Премия призвана отметить достижения и продукцию, поощрить лучшие проекты в области правильного питания и привлечь внимание к важности поддержания здорового образа жизни для всего общества.

Наградой будут отмечены проекты в самых различных номинациях, среди которых: «Лучшая компания производитель», «Лучшая торговая марка (товар)», «Фермерские продукты», «Пищевые ингредиенты и добавки», «Функциональное питание», «Продвижение здорового питания в розничной торговле», «Упаковка и хранение продуктов питания», «Продвижение идей здорового питания».

Здоровое питание и правильный образ жизни — уже не просто мода, а неотъемлемая часть современного общества. «Всем, наверное, приходилось слышать, что здоровье человека на 50% зависит от образа жизни, остальные факторы на него влияют меньше: за 20% отвечает генетическая база, еще за 20% — окружающая среда и на 10% — уровень здравоохранения. И одним из важнейших слагаемых образа жизни является питание. Правильное питание поддерживает жизнь и здоровье, неправильное — губит. Это и имеют в виду диетологи, когда говорят: “Вилкой и ложкой мы роем себе могилу”. Поэтому задача нашей Премии — привлечь внимание общества к качественным проектам и наиболее здоровым продуктам», — сообщила Валерия Толстопятова, руководитель Премии.

Победителями ранее становились: группа компаний «Дамате», бренд «Индилайт», бренд Петелинка, ООО «Родник», Velle, ООО «ФУД МИЛК», торговая сеть «Перекрёсток», ООО «Холдинг Аква» Бренд Нарзан, ООО «Производственная компания «Байкал Аква», ООО «ИДЕИ».

Помимо торжественного объявления победителей Премии гостей ждет фестиваль «Вкус лета» — яркое событие, объединяющее любителей гастрономии, профессионалов кулинарного искусства, поклонников спорта и активного образа жизни, а также людей, неравнодушных к экологии и будущему нашей планеты.

На фестивале посетители смогут послушать лекции от экспертов в области экологии и правильного питания, посетить множество мастер-классов и тематических зон, продегустировать блюда и получить подарки от партнеров мероприятия. А для самых юных гостей будет организована отдельная программа — территория детства, где маленькие, но не менее активные посетители смогут найти развлечения по душе.

Мероприятие состоится 8 июля в фудмолле «Депо.Москва» (ул. Лесная, 20с3).

Подробная информация — http://polpit.ru .

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