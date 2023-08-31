Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс авторской песни «Голоса Родины»

Осталось ровно 20 дней до конца срока подачи заявок на Всероссийский творческий конкурс композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины», который проводит Российский музыкальный союз при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие композиторы и поэты – авторы патриотических песен на русском языке, созданных не ранее января 2022 года. Для этого необходимо до 20 сентября 2023 года подать заявку на сайте проекта golosa-rodiny.ru. Авторитетное жюри, состоящее из видных деятелей культуры, выберет произведения, которые прозвучат на открытом финальном гала-концерте в Москве и будут претендовать на призовые места в основных конкурсных номинациях: «Лучшая песня», «Лучший текст песни» и «Лучшая музыка для песни».

На конкурс уже поступило более 200 заявок со всех уголков страны: в числе участников авторы из Центральной России, Приморского, Краснодарского, Пермского края, Республики Коми, Республики Татарстан, Донецкой Народной Республики. В настоящее время заявки проходят техническую экспертизу на соответствие требованиям конкурса.

После завершения приема и обработки заявок видеозаписи исполнений композиций будут опубликованы на сайте проекта. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся песни: по итогам голосования определится победитель в специальной номинации «Лучшее исполнение песни».

Заключительный гала-концерт конкурса будет приурочен ко Дню народного единства. Трансляция концерта и церемонии награждения победителей пройдет на нескольких онлайн-площадках: так, лучшие патриотические песни услышат десятки тысяч зрителей по всей России. По результатам проекта будет издан электронный нотный сборник с 50 лучшими произведениями конкурсантов.

Все желающие могут присоединиться к проекту! Не пропустите возможность поделиться своим творчеством, порадовать слушателей новыми песнями о Родине!

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