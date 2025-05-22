Продолжается реставрация первого женского монастыря Москвы

Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь был основан в 1360 году. За время существования он несколько раз полностью перестраивался. С момента возрождения в 1991 году идет постепенное восстановление храмов и комплекса монастырских зданий. Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию и приспособление для современного использования южного корпуса, построенного в начале XX века.

Обитель расположена в центре Москвы между улицей Остоженкой и Москвой-рекой и входит в архитектурный ансамбль исторического центра столицы. Монастырскому комплексу присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

«Южный корпус сестринских келий находится в юго-восточной части монастыря. Это прямоугольное в плане шестиэтажное здание с цокольным этажом и мансардой площадью более четырех тысяч кв. м. Оно построено из красного кирпича в характерном для второй половины XIX века кирпичном стиле. Планировка корпуса симметричная: в центре размещены две лестницы, выходящие одна на северный фасад, вторая – на южный, соединяющие надземные этажи.

Проект предусматривает сохранение объемно-пространственной композиции здания. В нем будут помещения для проживания монахинь, домовая церковь на четвертом этаже, а также технические помещения в цокольном и мансардном этажах. Особо следует отметить, что девять келий жилого этажа спроектированы с учетом потребностей маломобильных групп населения», – рассказал главный эксперт проекта Кирилл Шиманов.

Также реконструкция коснется еще одного пристроенного корпуса. Он предназначен для бытовых нужд, в частности в нем будет располагаться швейная мастерская. Это одноэтажное здание с подвалом площадью более 300 кв. м.

Заказчик – православная религиозная организация Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, г. Москвы Русской Православной Церкви. Генеральный проектировщик – АНО архитектурно-художественный центр при Московской патриархии «АРХХРАМ».