Продолжение популярного детектива «Спасская» – только на медиаплатформе «Смотрим»!

С 1 августа подписчики медиаплатформы ВГТРК получили эксклюзивный доступ сразу ко всем сериям второго сезона детективного сериала «Спасская», премьера которого вошла в тройку самых популярных сериалов телеканала «Россия 1» в 2020 году.

Новая глава истории сочинского следователя Анны Спасской стала следующим, после нашумевшей «Елизаветы», большим цифровым релизом платформы, выходящим в эксклюзивной подборке «Смотрим оригинальные сериалы». Блестящий актёрский состав (Карина Андоленко, Роман Маякин, Лариса Удовиченко и Дмитрий Ульянов) пополнят новые герои в исполнении Марии Порошиной и Александра Голубева.

Гибель напарника Андрея Ильина становится тяжёлым потрясением для следователя уголовного розыска города Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко). Заказчику убийства удаётся избежать наказания, но Спасская намерена во что бы то ни стало наказать виновных. Ей приходится временно взять на себя руководство отделом, а потом столкнуться с большими сложностями, выстраивая отношения с новым начальством из Москвы – полковником Ольгой Агеевой (Мария Порошина), женщиной умной и жёсткой. И с новым напарником Петром Голицыным (Александр Голубев) Спасской никак не удаётся сработаться: её настораживает его нарочитое дружелюбие в общении с коллегами. А тут ещё бывший муж Олег Спасский (Роман Маякин) то и дело напоминает о себе, всеми силами пытаясь вернуть Анну. Спасской предстоит поломать голову над тем, кому в её окружении можно доверять, а кто «играет» против неё. И понять, позволит ли она себе снова открыть сердце мужчине и влюбиться по-настоящему?

КАРИНА АНДОЛЕНКО (Анна Спасская):

«В нашей истории мне нравится, что все наши герои — живые люди со своими проблемами, вопросами, плюсами и минусами. Они не всегда бывают идеальными, не всегда принимают правильные решения. И моя героиня Анна Николаевна Спасская также весьма неоднозначный персонаж: честная, сочувствующая, умеющая сопереживать. Но при этом нетерпеливая, зацикленная на работе, очень категоричная, что тоже не всегда хорошо. Из-за этого часто страдает её личная жизнь, её близкие, которых она очень любит, но порой не может эту любовь выразить. Во втором сезоне Спасская всё также пытается найти баланс между любимым делом и семьёй, но для этого ей нужно поменять свою личность изнутри. А удастся ей найти этот баланс или нет, зрители узнают, посмотрев наш сериал».



АЛЕКСАНДР ГОЛУБЕВ (Пётр Голицын, новый напарник):

«Мне кажется, с появлением моего героя в сериале стало чуть больше юмора и лёгкости. Его методы расследования отличаются от методов Спасской: порой он позволяет себе немного выйти за рамки дозволенного, пуститься в какую-то аферу, поиграть с преступником, что, конечно, не нравится Анне Николаевне. И на фоне этого возникают какие-то сложности, недоговорённости, но в то же время забавные и даже милые моменты. Я был рад, что присоединился к команде сериала во втором сезоне. На мой взгляд, этот проект выделяется весьма крепкой женской героиней — с большим жизненным бэкграундом, семьёй, целым набором различных обстоятельств. И то, что вся эта её женственность соединяется с её силой, умением, азартом и желанием быть первой, делает историю очень интересной».

ДАВИД ТКЕБУЧАВА (режиссёр сериала):

«Второй сезон мы постарались сделать более высокохудожественным, более красивым. У нас много приглашённых артистов, ярких, известных. Здесь больше мелодрамы, на которой построено множество сюжетных линий и которая проходит через весь сезон. Но, конечно, каждые две серии — новый детектив, новое интересное дело, новые герои, новые отношения. Появится и новый главный герой, Пётр Голицын в исполнении Александра Голубева. Он станет для Спасской напарником, опорой, надёжным партнером, и благодаря ему можно будет с разных сторон посмотреть на всех наших героев».

Фото – телеканал «Россия»

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