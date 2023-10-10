В продолжении культового сериала «для домохозяек всех времен и народов» мы узнали, что проклятие Васнецовых досталось Венику (Филипп Бледный) и уже его дочкам: Лизе (Виталия Корниенко), Диане (Ева Смирнова), Арине (Полина Айнутдинова) и Соне (Полина Денисова). К касту присоединились Ксения Теплова, Алексей Демидов и Максим Сапрыкин, а поклонники тепло встретили возвращение любимого ситкома. По итогам сентября «Папины дочки. Новые» вошли в ТОП-10 проектов на START.

Пока второй сезон в съемках, рассказываем подробности и делимся трогательным видео и неизданными фото с первого.

В первом сезоне Веник, поглощенный своей научной карьерой, отдаляется от участия в жизни семьи. Но неожиданный побег жены Даши заставляет героя заняться воспитанием четырех дочерей разного возраста, у каждой из которых свои проблемы и желания. Новые обстоятельства и у «дочек» семьи Васнецовых: Галина Сергеевна — успешный адвокат, а Маша владеет салоном красоты и находится в постоянном поиске выгодной партии. Финал сезона сохранил для зрителей интригу. Боря (Алексей Демидов), друг семьи Васильевых, ухаживает за Галиной Сергеевной, в то время, как на место Даши в жизни Вениамина и его дочек претендуют сразу две героини в исполнении Юлии Франц («Кухня. Война за отель», «Гоголь») и Ксении Тепловой («ИП Пирогова», «Гранд»).

«Мы верили, что продолжение “Папиных дочек” ждет успех. Нам хотелось рассказать историю уже знакомых героев, понимая, что зрителю интересно, кем они стали, что с ними произошло за эти годы, как они выросли, какие у них сейчас проблемы, радости. И вместе с тем, мы надеялись, что зритель полюбит и наших новых персонажей, новых “дочек”, проникнется историей, и, кажется, нам это удалось» — комментирует креативный продюсер Аслан Гугкаев.

Еще до экранной премьеры было понятно, что проект долгожданный, подтверждением стала встреча с актерами в Центральном детском магазине на Лубянке. Более 3 000 поклонников пришли, чтобы получить автографы любимых актеров и принять участие в конкурсах на знание сериала. Ведущий встречи Александр Олешко не успевал закончить вопрос — зал отвечал хором без промедления.

«Мощно! Автограф-сессия состоялась, и была просто оглушительна от ваших восторженных криков приветствия! И ослепительна от ваших радостных улыбок! Благодарим каждого кто пришел, кто с таким трепетом ждал этого мероприятия и своего автографа! Сегодня было очевидно, что “Папины дочки. Новые” — самый ожидаемый проект года!» — поделилась актриса Ева Смирнова со своими подписчиками.

Юные актрисы, сыгравшие новых дочек, успели покорить не только зрительские сердца, но и сердца старших коллег по съемочной площадке. «Я сейчас смотрю на наших новых героинь, наших главных героинь, и думаю “Боже мой, как вы прекрасны”, а они еще даже не знают об этом. Каждая из девочек уникальна и харизматична, у них все так органично, так не специально, так просто. Они играют, а я думаю “они ведь этому еще даже не учились в институте”. За ними просто очень интересно наблюдать. Детская органика это что-то потрясающее» — рассказывает актриса Лиза Арзамасова.

Мало кто знает, но, чтобы воплотить на экране старшую дочку Соню Васильеву, актрисе Полине Денисовой пришлось перевестись с очного на заочное отделение в ГИТИСе. А за плечами Евы Смирновой и Виталии Корниенко, несмотря на их юный возраст, по несколько десятков ролей в кино. Любопытно и то, что девочки успели по-настоящему прикипеть к своему экранному папе Филиппу Бледному. «Интересно, что за время съемок первого сезона все уже свыклись со своими ролями, вжились в них. Девочки, например, стали относиться к Филиппу реально как к своему отцу. Борются за его внимание. Чуть ли не до ругани у них это доходит» — делится креативный продюсер Аслан Гугкаев.

Фото — онлайн-кинотеатр START/канал СТС

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