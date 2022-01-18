Продюсер Амина Оздамирова рассказала  о новом творческом проекте

— Амина, расскажите, какие последние новости у вас на профессиональном поприще?

– В течении года мы снимали короткометражный фильм, в котором рассказываем историю погибшего на посту в Грозном сотрудника. Сейчас доделываем монтаж и скоро представим его на суд зрителям.

Ещё важная новость — я завела блог в Ютубе, в котором говорю о важных мне темах, касающихся Чечни и мусульман. Этот блог о мусульманах и Северном Кавказе, но не только для мусульман и Северного Кавказа. Выкладываю новостные выпуски, также уже отсняли несколько интервью с известными людьми.

— Что за фильм? Можно ли услышать подробности?

– Фильм снят по реальным событиям. Под Новый год в Грозном сотрудник ППС Магомед Джабраилов был убит нападавшим с ножом. Это фильм — о нём и о других героях, которые ради спокойствия жителей Чечни готовы идти на службу с риском умереть на своём посту. На создание фильма меня побудило то, что мой родной брат Роман Оздамиров, уже 20 лет как сотрудник, был ранен несколько раз при исполнении своих служебных обязанностей. Тема мне близка.

Перед написанием сценария мы ставили целью показать настоящих героев, которые умирают на своём посту, защищая Родину, а также не дать растворить в информационном шуме чеченские ценности: стойкость, мужество, силу характера, непреклонность, бесстрашие чеченских мужчин.

— Прекрасно. Очень ждем фильм. На своём канале вы выпускаете новости. Какие новости касаемо Чеченской Республики вы затрагиваете или намерены затронуть в ближайшее время?

– В последнее время меня интересует тема медицины в республике.

Я замечаю изменения, которые происходят в больницах. Например, для онкологической клиники была закуплена дорогостоящая аппаратура. Идет поиск специалистов по всему миру специалистов, которые приехали бы работать в Чечню. Ты всё это начинаешь узнавать и понимать, когда кто-либо из родных оказывается в больнице. В больницах хорошее меню, свежие продукты, ни в чем не ущемляют. И я очень благодарна, да и не только я, главе Республики Рамзану Кадырову за его неравнодушное отношение к больным.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.