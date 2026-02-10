Оплата публикаций

Проект Александра Кержакова «На старт» помогает Араму из Подмосковья реализовать мечту о футболе

александр кержаков - арам петросян - футбол
Арам Петросян. Фото из личного архива семьи А. Петросяна

В современном мире спорт — это не только способ укрепить здоровье и развить навыки, но и мощный инструмент для социализации, самореализации и преодоления трудностей. Особенно важно, чтобы каждый ребенок, независимо от своих физических возможностей, имел шанс заниматься любимым делом. Именно такую поддержку оказывает новый благотворительный проект «На старт», инициированный известным футболистом и многодетным отцом Александром Кержаковым. Одним из примеров его деятельности стала помощь 5-летнему Араму Петросяну из поселка Красково Люберецкого района Московской области, мечтающему играть в футбол.

История Арама: преодоление трудностей и страсть к спорту

Арам — мальчик с нейросенсорной тугоухостью IV степени, который после первого года своей жизни начал сталкиваться с трудностями в восприятии звуков. Врачи поставили диагноз — нарушение слуха, и с тех пор мальчик вынужден использовать слуховой имплант — кохлеарный имплант, который помогает ему слышать окружающий мир. Однако для полноценной коммуникации и занятий спортом ему необходимы расходные материалы — магнит и проводок для речевого процессора, без которых Арам не может слышать тренера, команду и звуки игры.

Несмотря на сложности, Арам проявляет удивительную целеустремленность. Он рисует, плавает, занимается с логопедом и, что особенно важно, всерьез увлекся футболом. Он с азартом бегает за мячом, мечтая стать профессиональным спортсменом и играть наравне со сверстниками. Его желание — не только развиваться физически, но и слышать, что говорят тренеры и товарищи по команде, чтобы полностью погрузиться в атмосферу игры и чувствовать себя частью команды.

Проект «На старт»: помощь детям-спортсменам становится доступнее

Проект «На старт» — это инициатива Александра Кержакова, которая объединяет более 40 организаций и 10 звездных спортсменов для поддержки детей, стремящихся заниматься спортом. Основная идея платформы — обеспечить прозрачность, оперативность и доступность помощи. В рамках проекта собираются средства на необходимые расходные материалы для слуховых имплантов детей с ограниченными возможностями, а также предоставляются другие виды поддержки, связанные с развитием спортивных навыков.

Благодаря цифровому подходу все этапы — от запроса помощи до её получения — проходят быстро и прозрачно. В случае Арама, помощь заключается в приобретении магнитов и проводков для его речевого процессора. Эти расходники позволяют мальчику слышать звуки, участвовать в тренировках и общаться с тренером и командой. Без них Арам не мог бы полноценно заниматься футболом, что существенно ограничивало бы его развитие и мечты.

Мальчик из Подмосковья сможет заниматься любимым футболом

Получение расходных материалов — это не просто техническая необходимость. Это возможность для Арама услышать окружающий мир, почувствовать поддержку и уверенность, необходимую для достижения своих целей. Благодаря помощи проекта «На старт» мальчик сможет продолжить тренировки, развивать спортивные навыки и не отставать от сверстников. В будущем он сможет реализовать свою мечту стать спортсменом, участвовать в соревнованиях и радовать своих близких победами.

Поддержка таких детей — это инвестиция в их будущее и пример того, что спорт и добро идут рука об руку. Александр Кержаков подчеркивает: «Каждый ребенок заслуживает шанса заниматься любимым делом, независимо от обстоятельств. Мы вместе можем сделать спорт доступным для всех, потому что старт всегда важен, и у каждого есть право на победу».

Проект «На старт» демонстрирует, как объединение усилий спортсменов, организаций и добрых сердец может изменить жизни детей. Помощь Араму — яркий пример того, как современные технологии и искренняя забота могут дать возможность реализовать мечты и преодолеть любые препятствия.

«Вдохновляясь примером мальчика из Подмосковья, мы можем сделать наш мир более добрым и справедливым, открытым для всех, кто стремится к своему старту и победе», — уверен Александр Кержаков.

