Проект «Аниматика» запускает ежегодный конкурс детских анимационных фильмов и приглашает участников создать работу на тему «Петр Первый – Первый во всем». Прием заявок продлится до 15 мая 2022 года.

Конкурс детских анимационных фильмов «Петр Первый – Первый во всем» проводится в рамках проекта «Аниматика», который организует Ассоциация анимационного кино (ААК) совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ. 25 участников-авторов лучших, согласно мнению экспертного жюри, фильмов летом 2022 года отправятся в Международный детский центр «Артек» на девятую смену и примут участие в пятом Международном фестивале детского анимационного кино «Аниматика».

Тема конкурса в 2022 году посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Петр лично был инициатором всего самого существенного и заметного, что происходило во время его правления. Усвоив ключевую и передовую идею своего времени о силе человеческого разума, он решительно воплощал ее в собственной жизни и в жизни страны. Участников приглашают продемонстрировать идеи и взгляд на далекие, но вдохновляющие страницы русской истории, выбрав сюжет из жизни великого царя и первого императора или из событий петровского времени. Это может быть исторический экскурс, рассказ об увлечениях и характере государя, размышления о его личности и деятельности или, например, фантазия о путешествии во времени «а что, если бы Петр I оказался с нами здесь сегодня».

Дерзайте, экспериментируйте, пробуйте и у вас все получится! С инструментом анимации возможно многое: вообразить Россию 18 века, оживить давно ушедших ее героев, а может быть, и изменить ход истории. Жанр фильма может быть любой: исторический, биографический, драматический, комедийный, сказочный или фантастический.

Условия участия в конкурсе 2022 года

Принимаются анимационные работы в любых жанрах и техниках на указанную в конкурсе тему. Возраст авторов: 9-17 лет. Продолжительность – до 10 минут. Работы могут быть созданы коллективно и индивидуально, количество работ от одной студии или коллектива – не более двух. Количество авторов от одной работы – не более трех с указанием их роли в создании мультфильма. Для участия в фестивале отбираются только те кандидаты, имена которых были заявлены в анкете.

Работа должна быть загружена на канал YouTube и файлообменник в качестве не менее HD, ссылка на работу добавляется в соответствующее поле анкеты. Здесь размещены ссылки на анкету для персонального участника, и на анкету и согласие родителей для коллективных участников. Внимание! Заполняя данные анкеты, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Анкеты необходимо отправить на электронный адрес animatikafest@gmail.com до 15 мая 2022 года.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Положением о конкурсном отборе. Все документы конкурсантов должны соответствовать правилам МДЦ «Артек».

О фестивале

Международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика», который ААК организует совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ, проводится с 2017 года и в 2022 году состоится в пятый раз. Ежегодно юные аниматоры из разных регионов России и из-за рубежа – победители конкурса мультфильмов – получают путевки на целую смену в Международный детский центр «Артек». В рамках смены проходит анимационный фестиваль, на котором ребята создают мультфильмы, посещают мастер-классы известных режиссеров, продюсеров, аниматоров, смотрят и обсуждают лучшие современные и классические анимационные ленты.

Подробности на сайте aakr.ru .

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