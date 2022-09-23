Проект «Философия фотографии» стартует в парках Подмосковья

25 сентября 56 парков Московской области приглашают на проект «Философия фотографии». Начало в 12.00. В рамках проекта гостей ждут десятки интересных мероприятий.

Городской округ Коломна, Сквер имени В.А. Зайцева – история одной фотографии, выставки фототехники советских времен и винтажной фототехники, «нужные советы» от блогера Владислава Давыдова, оптические иллюзии в фотографии, аттракцион виртуальной реальности, мастер-класс и стилизованные фотопространства.

Городской округ Люберцы, Наташинский парк – тематические фотозоны, работа профессиональных фотографов, выставка картин Оксаны Мелкумян, мастер-классы, анимационное искусство от «Студии 125», игровая программа для детей, лекторий об истории создании фотоаппаратов, выставка фототехники, командный «Фото-квест».

Городской округ Жуковский, Парк культуры и отдыха – лекторий по истории фотографии, лекция по репортажной съемке, выставка работ современных фотографов, тематические фотозоны, бесплатные фотосессии с профессиональными фотографами, мастер-классы: предметная фотосъемка, позирование, портретная фотосъемка, 3Д VR съемка, мультипликационная анимация.

Городской округ Котельники, Кузьминский лесопарк – мастер-классы по изготовлению плоскостного однотонного изображения, искусству мейкапа, созданию аксессуаров для фотосессии, паблик-толк «Эволюция фотографии», ретро-фотовыставка, викторина «История фотографии».

Богородский городской округ, Центральный парк – тематические фотозоны, мастер-класс по фотопозированию от модельной школы «Studio 19.25», осенний воркшоп для фотографов, лекции от фотографов, фотосушка.

Городской округ Воскресенск, Парк усадьбы Кривякино – тематические фотозоны на фонтанной площади, фотовыставка архивных снимков Александра Суслова, фотовыставка и фотопленэр с мастер-классом от фотографа Сергея Захарова, мастер-класс по росписи тыквы-погремушки из папье-маше. Все фотосессии в этот день в Парке усадьбы Кривякино бесплатные!

Городской округ Реутов, Центральный городской парк – выставка ретро- фотографий старого Реутова «Где эта улица, где этот дом?», работа площадок-фотозон, творческие площадки «Создание образа для фотосессии», лекция от фотографа, художника-мультипликатора, победителя творческого конкурса «Таврида», мастер-класс по креативной фотографии «Арт-проекция», фотосушка «В парках Реутова».

Сергиево-Посадский городской округ, Парк «Скитские пруды» – паблик-толк о репортажной съемке, открытие выставки Дмитрия Зайчикова и Светланы Володиной, «Love story» секреты съемки и лекция от фотографа Дарьи Бондаревой, фотосъемка влюбленной пары в осеннем парке, фотозона на веранде кафе «Панорама» от «Smile Time».

Можайский городской округ, Парк «Ривьера» – фотолокации, паблик-толк «История фотографии», фотовыставка «История парка «Ривьера», мастер-классы, квест-игра «ФотоDoZor», услуги профессиональных фотографов, розыгрыш призов.

Городской округ Шаховская, Городской парк – мастер-класс по основам фотосъемки, работа фотозон, знакомство с фотоаппаратами, фотовыставка, лекция об истории фотографии, мастер-класс по созданию гербария.

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