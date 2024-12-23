Проект Фонда Спивакова «Камертон регионов» продлевается на 2025 год!

Было принято решение продлить социальный проект «Камертон регионов», который Фонд Владимира Спивакова реализует в этом году при поддержке Фонда президентских грантов, на первую половину 2025 года. Мероприятия состоятся в Тверской и Орловской областях.

22 декабря проект «Камертон регионов» прозвучал на сцене Камерного зала Московского международного Дома музыки. Не случайно программа называлась «Торжество гармонии» — это заключительный в этом году гала-концерт проекта.

«Камертон регионов» за это время побывал в 13 регионах: Екатеринбурге (трижды), Курске, Воронеже, Казани (дважды), Костроме, Брянске, Тамбове и области, Псковской области, Петрозаводске, Твери, Липецке, Махачкале, Омске.

Местная публика благодаря проекту увидела выступления талантливых детей из столичных музыкальных школ, а также местные дарования. Это одна из идей проекта – услышать звучание регионов, доказать, что в каждой части России есть уникальные дети. Прошло два десятка концертов, в которых участвовали региональные оркестры, и столько же мастер-классов выдающихся педагогов из лучших музыкальных учебных заведений России.

За этот год мы услышали ребят почти из 70 населенных пунктов: не только из Москвы, Санкт-Петербурга и региональных центров, но и из Котовска, Донецка, Обояни, Суджи, Курчатова, Богородицка, Асбеста, Арска, Ростова Великого, Почепа, Порхова, Дубны, Кимр, Питкяранты, Азнакаево, Усмани, Избербаша и многих других небольших городов и сел.

14-м субъектом РФ, который увидит социальный проект «Камертон регионов», станет Москва.

Изначально планировалось, что проект этим и завершится в декабре 2024 года. Но благодаря договоренности руководства Фонда Владимира Спивакова с Фондом президентских грантов будет продолжение: 25 декабря состоится мастер-класс Заслуженной артистки РФ, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Ксении Кнорре в Москве, а еще несколько мастер-классов и концертов состоятся в Орловской и Тверской области.

«Камертон регионов» посетит небольшие населенные пункты — Ржев, Торжок, Кимры, Мценск, Новосиль, Болхов. Состоятся и мастер-классы, и концерты!

Добавим, что для Фонда Владимира Спивакова, основанного в 1994 году выдающимся скрипачем и дирижером, Народным артистом СССР Владимиром Спиваковым, концертный сезон 2024-2025 гг. – юбилейный, уже 30-й по счету.