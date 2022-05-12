Проект «Горшенев» готовится отпраздновать трехлетие группы большим концертом 13 мая в стенах московского клуба 1930 Moscow. Зрителей ждет мощный сэт из главных песен проекта и, конечно, прозвучат лучшие песни из творчества группы «Кукрыниксы».

Новый творческий год – новые рубежи. За три года проект «Горшенев» выпустил EP «Крутится карусель» и полноценный альбом «Звездный мусор», несколько клипов, а с концертными выступлениями коллектив объехал большую часть России и стал одним из главных хедлайнеров фестиваля «Нашествия». Впереди у группы много планов, в том числе и выход долгожданного трека «Крик» с симфоническим оркестром, альбом «Фауст», выступления на фестивалях и с сольными концертами в городах России и странах СНГ.

Фигура музыканта, композитора, автора и вокалиста Алексея Горшенева давно стала одной из самых значимых в российской рок-музыке. В его карьере можно встретить и съемки в кино, написание музыке к зонг-опере TODD, и, конечно же, успех собственного коллектива «Кукрыниксы» на протяжении 20-ти лет.

«Любому творческому человеку всегда была нужна свобода. Если выступать из года в год одинаково, становится просто тошно, потому что артист должен прикалываться на сцене, смеяться над собой, над публикой, надо всем миром. Он должен все время жить в каком-то остром ощущении. Потому что благодаря каждому новому эмоциональному всплеску ты начинаешь по-другому петь», — признался Алексей в одном из интервью. И завершив в 2018 году историю группы «Кукрыниксы», Алексей с головой кинулся в создание проекта «Горшенев», который уже три года радует поклонников своим творчеством.

Мистика, без которой группу сложно представить, удивительно праздничная атмосфера, и песни, которые любят – поздравим проект «Горшенев» с днем рождения вместе!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.